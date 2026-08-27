Adiós al EPRE y al DPA en Río Negro: el proyecto que ingresó a la Legislatura

El gobierno provincial busca disolver ambos organismo de control en la provincia. ¿Qué propone a cambio?

La provincia busca avanzar en la disolución del DPA y el EPRE para centralizar en un solo organismo el control y focalización de los servicios.

El Poder Ejecutivo rionegrino impulsa una iniciativa legislativa que busca concentrar bajo un único organismo la fiscalización de los servicios de electricidad y agua potable en toda la provincia. La propuesta plantea la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones .

El nuevo organismo multisectorial absorbería las competencias que hoy ejercen por separado el Ente Provincial Regulador de la Electricidad ( EPRE ) y el Departamento Provincial de Aguas ( DPA ). Ambos entes quedarían disueltos en sus funciones regulatorias específicas.

La transferencia incluiría no solo las atribuciones de control, sino también los bienes y el personal actualmente asignado a cada uno de los organismos. Se trata de una reestructuración institucional de magnitud considerable para el sector.

Estefania Petrella

Los fundamentos de la reforma institucional

Según los fundamentos del proyecto, la medida responde a la necesidad de dotar a Río Negro de una arquitectura institucional moderna, eficiente y robusta para el ejercicio de la función regulatoria sobre los servicios públicos esenciales de la provincia.

La iniciativa sostiene que la fiscalización unificada permitiría optimizar recursos técnicos y humanos, evitando la superposición de estructuras administrativas que hoy operan de manera independiente entre el ámbito eléctrico y el hídrico provincial.

El texto legislativo establece que los recursos del nuevo ente se conformarían mediante una tasa de inspección y control que deberán abonar los prestadores de los servicios de manera anual y con carácter obligatorio.

De aprobarse este esquema, el cálculo del tributo se realizaría de forma individual para cada empresa, tomando como base sus ingresos brutos correspondientes al ejercicio del año inmediatamente anterior al de la liquidación.

Un directorio de tres miembros con mandatos renovables

La conducción del organismo quedaría a cargo de un Directorio integrado por tres miembros, quienes deberán acreditar antecedentes técnicos y profesionales en la materia regulatoria para acceder a los cargos.

Si la Legislatura provincial da media sanción y luego aprobación definitiva al proyecto, las autoridades designadas ejercerían sus funciones durante cuatro años, con la posibilidad de renovar sus mandatos de manera indefinida.

La historia del EPRE y sus funciones actuales

El EPRE fue creado en 1997 por la Ley 2986 como organismo autárquico y técnico, encargado de regular el servicio eléctrico prestado por las distribuidoras Edersa, CEB y CEARC en territorio rionegrino.

Su creación respondió a la privatización del servicio de distribución, generación aislada y transporte de energía eléctrica provincial, cumpliendo el Estado con la obligación de proteger los derechos de los usuarios del sistema.

Entre sus funciones actuales figuran el control del cumplimiento contractual de las distribuidoras, la aprobación de tarifas, la resolución de reclamos y la aplicación de multas, además de asesorar al Poder Ejecutivo provincial en la materia.

El organismo eléctrico alcanza actualmente a unos 237 mil usuarios en toda la provincia, financiándose mediante una tasa de fiscalización que abonan de forma anual y anticipada los generadores, transportistas y distribuidores.

La Legislatura deberá aprobar la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

El rol histórico del Departamento Provincial de Aguas

El DPA, por su parte, fue creado en 1961 mediante la Ley 285 y funciona como organismo autárquico vinculado al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Energía y Ambiente provincial.

Sus tareas incluyen la planificación hídrica, la ejecución de obras de riego y saneamiento, la sistematización de cuencas y el control de la contaminación del agua, además de regular concesiones de explotación de sistemas hídricos.

El organismo también representa a Río Negro en entes interjurisdiccionales como el COHIFE, la AIC de los ríos Limay, Neuquén y Negro, y el COIRCO, entre otros espacios de coordinación federal sobre cuencas compartidas.

Gestión integrada como horizonte declarado

Desde su creación, el DPA se propuso constituirse como una institución que concentre todos los temas vinculados a la gestión del agua, evitando el manejo sectorizado y descoordinado del recurso hídrico provincial.

El proyecto en debate legislativo retoma esa lógica integradora, esta vez extendida también al sector eléctrico, en un intento por consolidar una única autoridad de control sobre los servicios públicos esenciales rionegrinos.