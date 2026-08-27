Feroz incendio destruyó un antiguo edificio municipal de Catriel: investigan cómo se iniciaron las llamas

El fuego se desató alrededor de la 1 de este jueves y en minutos se propagó al resto del inmueble, construido en madera. La intendenta Salzotto suspendió sus actividades previstas.

El fuego destruyó un antiguo inmueble que perteneció a YPF y que ahora utilizaba el municipio de Catriel. Investigan cómo se iniciaron las llamas.

Un descomunal incendio destruyó por completo un histórico edificio del municipio de Catriel donde funcionaba el área de Desarrollo Social y el CRESU -Centro Regional de Estudios Superiores Universitarios-.

El siniestro se desató alrededor de la 1 de la madrugada de este jueves en el predio ubicado en la avenida San Martín y Misiones, pleno centro de la localidad petrolera rionegrina, que antiguamente perteneció a la empresa YPF.

Varias dotaciones de Bomberos acudieron a la emergencia, pero las llamas alcanzaron tan magnitud que, pese a los esfuerzos, poco pudieron hacer para salvar el inmueble, constituido por un pabellón de unos 60 metros de largo por 10 de ancho, construido mayormente con madera, lo que favoreció la rápida combustión.

También se sumó a la tarea personal de Protección Civil, Policía, del hospital y de la empresa Edersa, junto a una gran cantidad de colaboradores con camiones tanque que abastecieron agua a las autobombas.

Ante la gravedad de lo sucedido y los daños sufridos, la comuna anunció que se suspendían actividades previstas por la intendenta Daniela Salzotto, quien estuvo en el lugar con funcionario de su gabinete, además de una gran cantidad de vecinos que se acercaron alertados por el intenso ulular de las sirenas y el olor a humo que impregnó la zona.

Según trascendió, en el lugar almacenaban expedientes y documentación comunal y mercadería que se entregaba a vecinos en situación de vulnerabilidad, además de muebles y equipos informáticos utilizados en la tarea administrativa.

Imágenes de la devastación

Videos difundidos por el sitio catriel25noticias.com de la región muestran la ferocidad con que avanzaron las llamas, que además provocaron varias fuertes explosiones, presuntamente producidas por el colapso de los equipos de aire acondicionado.

Hasta el momento no se habían reportado personas heridas. Por precaución los operarios de Edersa habían cortado el suministro de energía en todo el sector.

El fuego pudo ser controlado varias horas después de que se iniciara tras una ardua lucha de Bomberos. Con la salida del sol se pudo advertir que la destrucción fue total y que producto de la alta temperatura se derrumbaron sectores del techo y varias paredes.

Las causas del origen de las llamas son materia de investigación y en ese aspecto serán centrales las pericias que deberían realizar Bomberos y el Gabinete de Criminalística de la Policía. Hasta el momento no había ninguna teoría firme al respecto. En estos casos suele ser clave el aporte de las cámaras de seguridad tanto estatales como privadas.

Suspensión de actividades municipales

Pocas horas después de apagadas las llamas y cuando aún los restos despedían una intensa humareda, el municipio de Catriel anunció que se suspendía la Jornada de Atención al Vecino encabezada por la intendente Daniela Salzoto que estaba prevista para este jueves.

En un comunicado difundido por las redes sociales oficiales de la comuna se precisó que la medida se tomó ante el incendio ocurrido en las oficinas de Desarrollo Social y el CRESU. Resaltaron que la "situación que requiere que la intendenta y los equipos municipales se encuentren abocados a la atención y coordinación de las acciones derivadas del siniestro".