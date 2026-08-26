La preinscripción estará abierta del 31 de agosto al 11 de septiembre. Es para mayores de 18 años que adeuden hasta cinco materias.

Plan Fines 2026: abren las inscripciones para terminar el secundario en Río Negro.

Una nueva oportunidad para terminar el secundario estará disponible en Río Negro . El Ministerio de Educación y Derechos Humanos abrirá la preinscripción al Plan Fines 2026, línea Deudores de Materias , destinada a jóvenes y personas adultas que tienen pendiente completar sus estudios.

La inscripción comenzará el 31 de agosto y estará disponible hasta el 11 de septiembre .

La propuesta busca que quienes quedaron cerca de obtener el título puedan completar las materias pendientes y así acceder a nuevas oportunidades para continuar estudiando o mejorar sus posibilidades laborales.

Quiénes pueden inscribirse

El programa está destinado a mayores de 18 años que hayan cursado el último año del secundario como estudiantes regulares y que adeuden hasta cinco materias.

Al momento de realizar la preinscripción deberán presentar:

DNI.

Certificado de estudios incompletos.

La confirmación de la inscripción llegará posteriormente por correo electrónico desde la coordinación del Plan Fines, de acuerdo con la documentación presentada y la disponibilidad de vacantes.

Dónde se podrá cursar en Río Negro

El Plan Fines tendrá modalidad presencial en Bariloche, Cipolletti y General Roca. Para quienes residan en otras localidades de la provincia, la cursada será virtual mediante la plataforma educativa del Ministerio.

En Cipolletti, la inscripción presencial se realizará en el CEM N° 74, ubicado en Miguel Muñoz 235, los lunes, miércoles y viernes de 20 a 22.

Las otras sedes presenciales serán:

Bariloche: CEM N° 77, Albarracín 234, de lunes a viernes de 19 a 21.

General Roca: CEM N° 73, Isidro Lobo 850, de lunes, miércoles, jueves y viernes de 19 a 21, y martes de 19 a 20.

Cómo hacer la preinscripción

Quienes vivan fuera de Bariloche, Cipolletti y General Roca podrán realizar la preinscripción de manera virtual.

También está disponible el formulario de inscripción online:

Formulario de preinscripción al Plan Fines 2026

La preinscripción estará habilitada entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre.

Cuándo comenzarán las clases

El período de cursada está previsto desde el 5 de octubre hasta el 27 de noviembre, tanto para la modalidad presencial como para la virtual.

Desde Educación destacaron que completar el secundario puede abrir nuevas puertas para quienes buscan continuar una carrera, mejorar sus oportunidades laborales o fortalecer sus proyectos personales.

Para realizar consultas sobre el programa, se encuentra disponible el correo [email protected].