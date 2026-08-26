Juan Martín Crespo, de 28 años, fue encontrado con vida en la zona del mallín. Está en buen estado y ya trabajan para evacuarlo.

Apareció con vida el refugiero que era buscado en la zona del cerro Tronador

Juan Martín Crespo, el refugiero de 28 años que era intensamente buscado en la zona de la Laguna Ilón, apareció con vida este miércoles y en buen estado general. La noticia llevó alivio a sus familiares, amigos y a los equipos que durante horas participaron del operativo en la montaña.

El joven, conocido en el ambiente de montaña como “El Chino” , había iniciado el ascenso hacia el refugio Ilón junto a un compañero . Sin embargo, durante el recorrido se separaron y Crespo tomó un antiguo camino que terminó alejándolo de la ruta prevista.

La localización se produjo aproximadamente a las 10:30 , cuando integrantes de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX) encontraron al joven en un sector de la zona del mallín.

Según informaron los organismos que participaron del operativo, Crespo se encuentra en buen estado general y cuenta con el equipamiento necesario.

La preocupación había comenzado luego de que el joven no llegara al refugio en el horario previsto. Su compañero había avanzado con esquíes, mientras que Crespo lo hacía con raquetas de nieve.

Una búsqueda que se extendió hacia el río Manso

Tras conocerse que el joven se había desviado por un antiguo camino, se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda con la participación de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, Guardaparques y personal de Parques Nacionales.

Los rastros encontrados durante el procedimiento comenzaron a orientarse hacia el río Manso, por lo que también se evaluó la posibilidad de ampliar la búsqueda mediante embarcaciones sobre el curso de agua.

Finalmente, el hallazgo permitió ponerle fin a las horas de incertidumbre y confirmar que Crespo había logrado mantenerse a salvo en la montaña.

Cómo será la evacuación

Ahora se desarrolla el operativo para sacar al joven de la zona. El traslado se realiza por el sector del mallín hasta un punto del río Manso, donde será cruzado mediante una embarcación.

Desde allí, continuará el recorrido por tierra hasta Pampa Linda, donde finalizará el operativo de evacuación.

Un amplio despliegue en la montaña

Del operativo participaron 25 agentes del Parque Nacional Nahuel Huapi, entre guardaparques, brigadistas y personal técnico, logístico y operativo.

También intervinieron 20 integrantes de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX) y dos efectivos de Gendarmería Nacional, además del Camping Vuriloches, que brindó apoyo logístico.

Desde la CAX y Parques Nacionales destacaron especialmente el trabajo coordinado entre los distintos organismos y grupos que participaron de la búsqueda.

La combinación de recursos y estrategias permitió finalmente alcanzar el objetivo que todos esperaban: encontrar a la persona extraviada con vida y en buen estado de salud.