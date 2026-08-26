Estafa millonaria a familia de la zona que compró una camioneta último modelo: cómo cayó el sospechoso

El drama de una familia del Ato Valle que ya había pagado parte de la Toyota Hilux. El sujeto demorado es oriundo de Neuquén.

La Comisaría 24 intervino por la denuncia por estafa en la venta de una camioneta.

Una familia de Allen resultó víctima de una millonaria estafa luego de adquirir una camioneta Toyota Hilux modelo 2025 . Para concretar la compra, los damnificados entregaron 23 millones de pesos en concepto de adelanto, sin imaginar que el vehículo guardaba un origen ilícito.

La maniobra fraudulenta comenzó a salir a la luz gracias a la intervención de una gestora , quien al revisar la documentación de la camioneta último modelo constató que los papeles estaban adulterados y no eran originales. Ante esta irregularidad, se dio aviso de inmediato a las autoridades.

Seguidamente, personal de la Unidad Policial 24 tomó intervención en el caso y procedió a verificar el número de chasis del rodado. Tras la consulta en el sistema, los efectivos determinaron que la camioneta tenía un pedido de secuestro activo en la provincia de Mendoza .

Detención en un comercio

La operación comercial aún no se había completado, ya que quedaba un saldo pendiente de pago. La Policía montó un operativo y logró atrapar al sospechoso en el momento exacto en que se presentó a cobrar el dinero restante.

El procedimiento, según el medio Somos el Valle, se llevó a cabo en un comercio ubicado en la esquina de las calles Brasil y Naciones Unidas de la vecina ciudad, donde fue detenido un joven de 22 años, oriundo de Neuquén, quien quedó a disposición de las autoridades policiales y judiciales.

Actualmente, la Justicia continúa con la investigación para esclarecer el caso por completo. Los investigadores buscan reconstruir detalladamente cómo se articuló la transacción, determinar la responsabilidad exacta del joven detenido en la trama delictiva y esclarecer la ruta del vehículo: desde su robo en Mendoza hasta el modo en que llegó a manos de la familia damnificada.

Antecedente: La Toyota Hilux buscada en Lanús que apareció en Cipolletti

Días pasados, un operativo policial desplegado en el barrio El Manzanar de Cipolletti permitió el secuestro de una camioneta Toyota Hilux que contaba con pedido de secuestro activo desde la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se llevó a cabo luego de que se encendieran las alarmas del sistema de control vehicular en la zona.

La alerta se activó cuando el dispositivo de Lectura Automática de Patentes (LPR), ubicado en la intersección de la calle General Paz y Paso de los Libres, detectó el paso del rodado. De inmediato, el Comando Radioeléctrico notificó a las unidades operativas para montar un cerrojo preventivo.

La policía logró recuperar una camioneta en Cipolletti tras la detección de las cámaras de seguridad.

Personal policial del Destacamento 114 logró interceptar el vehículo en la esquina de General Paz y Toschi. En el lugar, los efectivos procedieron a identificar al conductor y a constatar los datos del dominio a través del sistema.

Tras ingresar la información en la base de datos nacional (SIFCOP), se confirmó que la camioneta registraba un pedido de secuestro activo emitido el 7 de julio de 2026, a requerimiento de la Comisaría Primera de Lanús, dependiente del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, por un robo denunciado el 14 de julio del mismo año.