Desesperada búsqueda de un refugiero en la montaña en medio de alerta por avalanchas

Una noche de dramatismo se vivió en Bariloche. Los intensos rastrillajes para dar con el paradero de la persona continúan hoy.

La búsqueda comenzó en la noche del martes y continua este miércoles. Foto El Cordillerano.

Drama en la montaña. La Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX) encabeza desde las últimas horas un exhaustivo operativo de búsqueda y rescate en la montaña para dar con el paradero de una persona que realizaba una caminata con raquetas de nieve . Las labores se concentran en la zona del Refugio Ilón , en el trayecto hacia el cerro Tronador.

Según informaron las autoridades, las tareas de rastreo comenzaron formalmente durante la noche del martes y se han desplegado en coordinación con distintas instituciones de emergencia. Los equipos de rescate se encuentran operando sobre el terreno en condiciones complejas, adaptando las maniobras de rastrillaje según el relieve y la información meteorológica disponible en la zona.

Desde el Club Andino enfatizaron que el operativo sigue en pleno desarrollo y apelaron a la responsabilidad de la comunidad y los medios de comunicación para solicitar que se respete el trabajo de las cuadrillas en el área afectada.

Canales oficiales y llamados a la precaución

Con el objetivo de volcar la totalidad de las fuerzas y esfuerzos en la búsqueda, las autoridades remarcaron que las novedades serán comunicadas de manera exclusiva por los canales oficiales a medida que se confirmen datos relevantes.

El hecho coincide con un escenario climático adverso en Bariloche y la región, donde imperan condiciones de inestabilidad, lluvias, ráfagas de viento e intensas nevadas, sumado a las advertencias por un alto riesgo de avalanchas en la zona alpina.

El alerta por Avalanchas y las recomendaciones

El Centro de Avalanchas emitió un informe que advierte sobre condiciones muy peligrosas en altura, con probabilidad de placas de nieve de gran tamaño en todas las orientaciones.

La nevada y el viento intenso previstos para la jornada elevan el riesgo también en la zona media y baja. Desde Protección Civil informaron que hay detonaciones programadas para este miércoles en Catedral.

Recomendaciones

Ante este escenario, desde el Centro de Avalanchas recomiendan:

Zona alpina: evitar desplazarse en terreno de avalanchas, dadas las condiciones muy peligrosas.

Zona media: elegir terreno simple, con buenas referencias visuales, pendientes de menos de 30 grados y sin interacción con sendas de avalanchas.

Zona baja: evitar lugares con sendas de avalanchas por encima.

En todas las alturas: evitar trampas de terreno —coladores, zonas confinadas y cauces de arroyos—, donde incluso una avalancha pequeña podría tener consecuencias graves.

La jornada presentará cielo mayormente cubierto, con precipitaciones ligeras a moderadas. Se esperan unos 20 mm de agua equivalente adicionales durante el día. El viento soplará fuerte del noroeste, con ráfagas muy fuertes en altura, y la altura de nieve (isoterma 0°) se ubicará entre los 1100 y los 1500 m.s.n.m.