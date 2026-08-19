Apareció Sofía, la mujer que había dejado una carta de despedia en su casa

La fiscal del caso contó detalles del exitoso operativo para hallar a la mujer que mantuvo en vilo a la provincia.

Se confirmó que la mujer de Bariloche fue encontrada sana y salva.

Se temió lo peor. Fueron horas de angustia y de tensión . De búsqueda desesperada . Afortunadamente, Sofía apareció sana y salva . Se trata de la mujer que se había retirado el martes de su casa dejando una carta de despedida que encendió las todas alarmas y generó enorme preocupación.

"Tuvimos la noticia de la denuncia ayer por la tarde y se activaron todos los protocolos de búsqueda, y 1.15 informaron a la fiscal Paolini y me avisan a mí de la aparición de Sofía en buen estado de salud, así que las noticias son positivas”, expresó la fiscal Betiana Cendón en diálogo con la prensa local.

Ante la consulta sobre las razones de su ausencia, manifestó que “es muy delgada la línea entre meternos en cuestiones de la vida privada de la gente y nuestra intervención, el objetivo era dar con Sofía y darle respuesta a la familia y muchas compañeras que han colaborado conmigo”.

La fiscal contó detalles del caso. Foto Bariloche 2000.

Insistió en declaraciones a Radio Sesis que el objetivo era dar con Sofía y hoy está en buen estado de salud, pero “claramente cuando existen algún indicio como cartas que pueden ser alarmantes, las búsquedas son contra reloj”.

Dónde apareció Sofía

Fue encontrada en Dina Huapi, por personal de la caminera que inmediatamente dio aviso a la Segunda. La fiscal agradeció a Parques que se puso a disposición porque el lugar de búsqueda era compleja.

Indicó que “el lector de patente colabora con estas búsquedas, la habíamos detectado saliendo y vuelve a ingresar con el vehículo y ahí es rápidamente donde tomó intervención la policía, cuando detecta el vehículo a esa hora de la madrugada”.

Tras la intervención policial, fue evaluada por un médico policial y, posteriormente, los efectivos la acompañaron hasta su domicilio.

De esta manera, se dio por finalizada la búsqueda que había sido difundida durante las últimas horas para intentar localizarla.