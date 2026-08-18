Sofía de los Ángeles Rainao Mesas fue vista por última vez este martes por la mañana. La denuncia fue radicada por su pareja. Se habría ido en una vehículo color gris.

Buscan a una mujer de 43 años que dejó una nota y se ausentó de su domicilio.

La Policía de Río Negro busca dar con el paradero de Sofía de los Ángeles Rainao Mesas , de 43 años , quien se ausentó este martes 18 de agosto de su domicilio. La denuncia fue radicada etsa tarde en la Comisaría Segunda de Bariloche.

De acuerdo con la información aportada a la Policía, Sofía convivía desde hace aproximadamente diez años con su pareja en una vivienda ubicada sobre calle Sarmiento .

Fue esta mañana que encontrándose ella y su pareja en el domicilio, manifestó la intención de separarse . Poco después, el hombre se retiró para dirigirse a su trabajo.

Cerca de las 14 horas la pareja de Sofía recibió un mensaje de su cuñada, quien le informó que la mujer se habría comunicado con integrantes de la familia para despedirse. Ante esta situación, intentó comunicarse con ella, aunque no obtuvo respuesta.

Al regresar a la vivienda, encontró un papel dejado a modo de despedida. A partir de ese momento se radicó la denuncia y se inició la búsqueda para establecer su paradero.

Según la descripción aportada, durante la mañana la mujer vestía un buzo negro, pantalón negro y lentes rojos. Es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene ojos marrón claro, cabello lacio castaño claro y tez blanca.

La mujer se retiró del domicilio a bordo de una Ford EcoSport gris que posee estribos cromados.

Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información que permita localizarla se comunique con la dependencia policial más cercana o aporte los datos a las autoridades que intervienen en la búsqueda.