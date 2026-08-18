Generación RN, de qué se trata el revolucionario programa que presentó Provincia

Los detalles de un plan que busca convertir el talento y las ideas de las juventudes rionegrinas en oportunidades concretas. Hasta $15 millones de ayuda.

El gobierno provincial presentó Generación RN , un programa impulsado por la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro (Adern) que busca convertir el talento y las ideas de las juventudes rionegrinas en oportunidades concretas, acompañando proyectos innovadores y productivos con formación, mentorías, financiamiento y una herramienta de inteligencia artificial.

La iniciativa fue presentada en el marco del primer Foro de las Juventudes Rionegrinas , que se desarrolló el 15 y 16 de agosto en Cipolletti . El objetivo, indicaron desde Provincia, es "brindar a las juventudes rionegrinas herramientas y acompañamiento para transformar sus ideas en proyectos con potencial de crecimiento y desarrollo".

La presentación se realizó ante jóvenes de distintas localidades que participaron del encuentro, generando un espacio para dar a conocer una nueva herramienta orientada a transformar el talento joven en oportunidades concretas de desarrollo productivo.

Generación RN está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en Río Negro y propone un proceso de acompañamiento que contempla distintas instancias de selección, formación, mentoría y financiamiento. El objetivo es impulsar proyectos innovadores, tecnológicos y productivos, con impacto social, ambiental y económico en el territorio.

Como parte del programa, los proyectos seleccionados accederán a un trayecto de formación y, posteriormente, a instancias de mentoría especializada. La propuesta contempla seleccionar hasta cinco proyectos por convocatoria, que podrán recibir un capital semilla de $10 millones por proyecto, ampliable hasta $15 millones de acuerdo con la evaluación técnica correspondiente.

Una instancia de preevaluación con inteligencia artificial

Una de las novedades de Generación RN será la incorporación de una instancia de preevaluación técnica mediante un chatbot basado en inteligencia artificial.

El Pre-Evaluador Técnico Generación RN permitirá que quienes presenten sus proyectos puedan realizar una primera evaluación de la propuesta antes de avanzar en el proceso. La herramienta analizará distintos aspectos del proyecto y brindará recomendaciones y sugerencias sobre qué elementos pueden mejorarse, ayudando a los jóvenes a fortalecer sus iniciativas y llegar mejor preparados a las siguientes etapas.

De esta manera, la inteligencia artificial se incorpora como una herramienta de acompañamiento y orientación, destinada a facilitar el proceso de formulación y mejorar la calidad de los proyectos presentados.

La convocatoria contempla iniciativas vinculadas a sectores estratégicos para la provincia, entre ellos agroindustria y agregado de valor, tecnología e innovación digital, economía del conocimiento y servicios, soluciones ambientales, además de otros proyectos productivos o de servicios con un componente innovador y de impacto local.

Un espacio para pensar el futuro de Río Negro

La presentación de Generación RN se concretó durante el Foro de las Juventudes Rionegrinas, una propuesta impulsada por el Centro de Estudiantes de Río Negro en Buenos Aires (CERNEBA), con acompañamiento institucional del Gobierno de Río Negro.

El encuentro reunió a jóvenes de entre 18 y 30 años de toda la provincia para compartir experiencias, debatir ideas y acceder a oportunidades de formación, capacitación y desarrollo. Durante las dos jornadas se desarrollaron paneles, talleres y mesas de debate sobre innovación tecnológica, energía, producción regional, inteligencia artificial, turismo, salud, educación, política y gestión pública.

También se incluyeron espacios vinculados a Malvinas y el Atlántico Sur, stands institucionales, actividades de vinculación y una instancia destinada a proyectos y emprendimientos impulsados por jóvenes.

En este contexto, la presentación de Generación RN suma una herramienta concreta a una agenda que pone en el centro la participación y el protagonismo de las nuevas generaciones en el desarrollo de la provincia.

Generación RN parte de una premisa: Río Negro tiene una nueva generación con capacidad para innovar, producir, generar empleo y aportar soluciones desde cada territorio. El programa busca acompañar esas ideas para que puedan convertirse en proyectos con impacto y arraigo provincial, incorporando también nuevas herramientas tecnológicas que permitan mejorar y potenciar cada propuesta.