Río Negro fue protagonista en los Juegos Suramericanos 2026.

Los atletas de la provincia tuvieron la posibilidad de mostrar sus habilidades en distitnas disciplinas.

Seis deportistas de Río Negro se destacaron en los Juegos Suramericanos 2026 donde aportaron múltiples medallas a la delegación nacional. Los representantes rionegrinos cuentan con el acompañamiento del Gobierno provincial a través del programa de Becas Deportivas.

Una de las actuaciones más destacadas fue la del viedmense Aramis Sánchez Ayala , quien conquistó las medallas de oro en C1 1000 metros y C2 500 metros, además de la presea de plata en C1 500 metros. Por sus resultados, el joven canoísta fue elegido como abanderado de la delegación argentina en la ceremonia de clausura de los Juegos.

También aportaron al medallero argentino otros representantes de la provincia. El viedmense Vicente Vergauven obtuvo la medalla de oro en K4 500 metros, mientras que el jacobaccino Santiago Arroyo integró como líbero el seleccionado argentino que se consagró subcampeón en vóley masculino. Por su parte, el conesino Iván Nikolajuk consiguió la medalla de plata en tiro con arco por equipos masculino y la de bronce en la modalidad mixta.

Muy cerca del podio quedó el barilochense Dante Pizutti, quien finalizó en el cuarto lugar de la categoría hasta 85 kilogramos de levantamiento olímpico. En tanto, la cipoleña Martina Escudero obtuvo el octavo puesto en la competencia de 800 metros llanos de atletismo.

Respecto de la presentación de Escudero en esta instancia, el grupo de la Escuela Municipal de Corredores Cipolletti felicitó a la atleta que le puso el sello cipoleño a la competición:

Cabe destacar que cinco de los seis deportistas integran el programa de Becas de Mediano y Alto Rendimiento Deportivo del Gobierno de Río Negro, que brinda acompañamiento y apoyo a atletas destacados de la provincia.

Últimos días para presentar proyectos a Impulso Deportivo

La convocatoria propone acompañar proyectos que ya se desarrollan en el territorio, poniendo el foco en aquellos espacios que sostienen propuestas deportivas de manera comunitaria y que muchas veces son impulsados por profesores, entrenadores y referentes que trabajan cotidianamente en sus localidades.

"Impulso Deportivo es un programa y una política pública que lanzó el Gobernador, que se refiere a fortalecer y acompañar todos esos proyectos deportivos que se vienen llevando adelante en la provincia", explicó la subsecretaria de Desarrollo Deportivo y Articulación Institucional, Guadalupe Gorriti.

El acompañamiento contempla la asignación de un profesor o tallerista remunerado por la Provincia, capacitaciones y asistencia para la planificación y el desarrollo de los proyectos, además de un seguimiento técnico y pedagógico durante su implementación.

Últimos días para presentar propuestas

Las escuelas y equipos deportivos comunitarios interesados todavía están a tiempo de presentar sus proyectos. La inscripción se realiza de manera online y requiere completar la documentación correspondiente al proyecto y al tallerista o profesor propuesto. Entre otros aspectos, se solicita detallar la fundamentación, objetivos, metodología, duración, resultados esperados, lugar, días y horarios de las actividades. En este sentido, recordó: "Tenemos un periodo de inscripción que es hasta el 30 de septiembre, así que todavía quedan algunos días para inscribirse; estamos esperando que todos se puedan sumar".