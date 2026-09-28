Lo detuvieron por atacar a puñaladas al sobrino tras una discusión por cosas de fútbol

El tío lo hirió en la cara y en las costillas. Lo imputaron por lesiones graves y quedó en prisión preventiva. La defensa alegó que tiene otra versión de los hechos.

La causa judicial por el ataque a puñaladas la investiga la fiscalía de El Bolsón.

Un hombre fue acusado por atacar a puñaladas a un sobrino en medio de una discusión por temas de fútbol. El hecho ocurrió la noche del último sábado en un domicilio de El Bolsón . La víctima permanece hospitalizada, con evolución favorable.

Este lunes en horas de la mañana se realizó la audiencia en la que le formularon cargos por el delito de lesiones graves, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal adjunto Rubén Negro atribuyó el episodio ocurrido entre las 22 y las 23:30 horas, aproximadamente, en el sector conocido como toma del barrio Luján. Según la acusación, ambos familiares mantuvieron una discusión vinculada con un partido de fútbol y, en ese contexto, el imputado habría agredido a su sobrino con un cuchillo, provocándole una herida profunda en la mejilla derecha y otra en la zona costal.

La calificación podría cambiar

La Fiscalía encuadró la conducta como lesiones graves, en carácter de autor, sin perjuicio de que la calificación pueda modificarse de acuerdo con el avance de la investigación y con el testimonio de la víctima cuando su estado de salud permita recibirlo.

Como sustento de la imputación se incorporaron las actuaciones policiales, el trabajo de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística, el secuestro de un cuchillo, registros fotográficos, certificados médicos y entrevistas testimoniales, entre ellas la de una persona que presenció parte de la secuencia.

La Fiscalía anticipó que continuará con la recepción de testimonios y con distintas pericias sobre los elementos secuestrados, entre ellas estudios de ADN, y solicitó un plazo de cuatro meses para completar la investigación.

El defensor público penal Nelson Vigueras sostuvo que la defensa tiene una versión diferente sobre lo ocurrido. No objetó la legalidad de la detención ni el plazo de investigación, aunque se opuso a la prisión preventiva y propuso medidas menos gravosas, como prohibiciones de acercamiento y contacto con la víctima y los testigos.

El fiscal solicitó la prisión preventiva por tres meses al considerar existente un riesgo de entorpecimiento, principalmente por la relación familiar entre las personas involucradas y la necesidad de recibir todavía testimonios relevantes.

Al resolver, el juez de Garantías Ricardo Calcagno declaró legal la detención, tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 26 de febrero de 2027. Además, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva del imputado por tres meses, hasta el 28 de diciembre, para resguardar a la víctima y a los testigos y evitar posibles interferencias en la investigación.