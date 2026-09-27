Cipolletti: Le rompió la cara a un policía de un botellazo y zafó con un resarcimiento

Fue en la plaza San Martín, donde se juntan los jóvenes después del boliche. El uniformado buscó parar una pelea y recibió el golpe. Cerraron el conflicto mediante un acuerdo.

Un policía fue herido de un botellazo en la cabeza durante una pelea en la plaza San Martín de Cipolletti. El acusado accedió a un criterio de oportunidad que incluyó un resarcimiento. Cumplió y lo sobreseyeron.

Uno hombre de 41 años de edad fue acusado por haberle dado un botellazo en el rostro a un policía que intervino en una batalla campal protagonizada por dos grupos de jóvenes que se había en la plaza San Martín de Cipolletti, donde suelen reunirse a la salida de los boliches bailables de la zona.

La agresión se produjo la madrugada del 14 de diciembre del año pasado, minutos antes de las 7, en la esquina de las calles Roca y España, donde varias personas se habían trenzado a golpes.

Policías de la Comisaría 4ta que montaban guardia en las inmediaciones, precisamente para evitar incidentes violentos, corrieron para frenar el enfrentamiento. Sin embargo, uno de los peleadores le dio un golpe con una botella a uno de los uniformados, provocándole heridas de diferente consideración en la cara.

Heridas en el rostro

El sospechoso, cuya identidad no se proporcionó, fue demorado tras una breve persecución, mientras que el efectivo debió ser asistido por la guardia médica de una clínica privada, donde se constató mediante certificado las heridas sufridas.

Al día siguiente -lunes- le formularon cargos por el delito de “atentado contra la autoridad agravado en concurso ideal con lesiones agravadas por ser cometidas contra un integrante de las fuerzas policiales en ejercicio de sus funciones”.

Entre las pruebas incriminantes, la Fiscalía presentó un video que en exclusiva publicó LMCipolletti, aportado por un testigo, en el que se observa la ferocidad de la pelea.

De todos modos, el agresor quedó en libertad, con el compromiso de realizar presentaciones mensuales en la Policía, hasta este último abril. Fue una de las medidas cautelares requeridas por la fiscalía al concertar con la defensa un criterio de oportunidad, método alternativo de resolución de conflictos, que incluía un resarcimiento económico a la víctima por los daños y lesiones ocasionados.

Pedido de sobreseimiento

Semanas atrás la fiscal Alejandra Altamira, con la adhesión del defensor Oficial Sebastián Nolivo pidieron el sobreseimiento del hombre, al destacar que la acción penal había quedado extinguida por el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo.

La Fiscal destacó que el imputado cumplió con el pago comprometido, acordado en dos pagos en junio y julio. El defensor Nolivo, como era de esperar, respaldó el planteo fiscal. También resaltó que la aplicación del criterio de oportunidad tuvo entre sus fundamentos el aval de la víctima, la ausencia de antecedentes penales del atacante y el desembolso de la retribución por el daño ocasionado, cuyo monto no fue precisado.

Otra vez se registraron hechos de violencia entre jóvenes que se reúnen en la plaza San Martín de Cipolletti tras el cierre de los boliches. Gentileza

El juez Juan Pedro Puntel no planteó objeciones a lo requerido por las partes y dictó el sobreseimiento del imputado. Explicó que los argumentos señalados por la Fiscalía con la conformidad de la Defensa y lo dispuesto por el Código Penal autoriza a disponer el sobreseimiento.

La calma del frío

La reiteración de las peleas entre los jóvenes que se reúnen en la plaza del centro de Cipolletti tras una noche de boliche generó no poca preocupación meses atrás. Hubo episodios alarmantes, con la intervención de decenas de participantes, muchachos y chicas. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas y de drogas aparecen siempre como principal catalizador. Por ese motivo, para evitar incidentes, la Policía resolvió directamente desalojar el espacio público. La medida la comenzaron a aplicar a principios de enero, y se cumplía entre las 6:30 y las 7. Luego, con el correr de los meses y la llegada de los meses invernales con el frío, las juntadas dejaron de ser multitudinarias. Será cuestión de observar el comportamiento de los asistentes cuando retorne el clima cálido.