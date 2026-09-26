Los misterios que rodean al viejo Hospital de Cipolletti, en un escalofriante relato de un sitio especializado

Un portal de sucesos extraños volvió a poner en el centro de la escena el intrigante tema. ¿Vos viviste algúna situación extraña allí o te llegó el comentario?

El sitio especializado en historias y enigmas patagónicos, Rastro Perdido , volvió a poner en el foco de atención uno de los casos que más fascinación y escalofríos genera en Río Negro: los fenómenos paranormales atribuidos al viejo Hospital de Cipolletti .

En el informe especial señala que "voces de niños reverberando en pasillos desiertos, puertas que se abren sin corriente de aire alguna y siluetas invisibles que parecen custodiar las guardias nocturnas son solo algunos de los relatos que han circulado durante décadas entre vecinos, exempleados y transeúntes de la zona".

"Aunque el aura de misterio es densa, la experiencia no fue uniforme para todos. Gran parte del personal médico y administrativo que prestó servicio en las viejas instalaciones asegura no haber presenciado nunca un suceso fuera de lo normal, enmarcando los rumores en la inevitable mitología popular que suele florecer alrededor de las instituciones de salud con historia", advierte, no obstante, la invetigación periodística.

Es que para dar forma visual a estas leyendas, Rastro Perdido dio a conocer un material audiovisual donde recrea los testimonios más extendidos mediante el uso de inteligencia artificial. Desde la producción aclararon de manera explícita que las supuestas apariciones jamás fueron comprobadas empíricamente y que las secuencias mostradas corresponden a una interpretación artística animada por software, y no a registros reales del lugar.

Con o sin evidencia formal, el viejo edificio del hospital cipolleño reafirma su lugar en el folclore local: un espacio donde la historia médica de la ciudad se cruza inevitablemente con el suspenso y las sombras.