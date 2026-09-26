¿Se viene el agua? Cómo estará el clima este domingo en Cipolletti

El cielo ya se presenta encapotado y caen las primeras gotas en la zona. Qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las próximas horas.

De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de este domingo 27 estará marcada por la inestabilidad climática en la ciudad y alrededores. Con una probabilidad constante de precipitaciones estimada en un 40 %, el paraguas será un accesorio indispensable desde las primeras horas hasta el cierre del día.