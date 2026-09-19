Cipolletti despedirá el invierno con una jornada primaveral, pero llega alerta por viento

Sábado con calor en Cipolletti, despidiendo el invierno de forma particular y preparándose para el alerta amarilla del domingo.

Cipolletti cerrará el invierno con una jornada marcada por el ascenso térmico y condiciones estables. Según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), este sábado 19 de septiembre la mínima matutina rondará los 8°C, mientras que durante la tarde el termómetro trepará hasta los 27°C.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), por su parte, ofreció un panorama levemente distinto para la ciudad. El organismo previó cielo cubierto durante buena parte del día, con una máxima de 25°C y viento leve del sudoeste a 20 km/h. Hacia la noche, el cielo despejará de manera parcial y la temperatura descenderá hasta los 7°C.

Ambos organismos coincidieron en que la primera parte de la tarde concentrará el pico térmico de la jornada, con valores que en algunos reportes regionales llegaron a proyectarse hasta los 29°C.

El domingo cambia el escenario: llega el viento

El respiro cálido durará poco. Para este domingo 20 de septiembre, tanto el SMN como la AIC coincidieron en que el viento se convertirá en el fenómeno dominante de la jornada en Cipolletti, con un salto térmico hacia abajo que marcará un contraste notorio respecto del sábado.

La AIC proyectó una máxima de 21°C acompañada de vientos sostenidos de 66 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h durante el día y trepar hasta los 85 km/h hacia la noche, cuando la temperatura caerá abruptamente hasta los 2°C. El SMN, en tanto, estimó un impacto algo más moderado sobre la región.

Según el organismo nacional, los vientos oscilarán entre los 50 km/h y los 59 km/h, con marcas térmicas que se moverán entre los 13°C y los 22°C a lo largo de la jornada. Aun con esa diferencia entre pronósticos, ambas fuentes coincidieron en identificar al domingo como el día de mayor inestabilidad de todo el fin de semana.

Alerta amarilla por viento para la región

El contraste térmico y la intensidad de las ráfagas llevaron al SMN a emitir una alerta amarilla por viento que regirá este domingo para toda la provincia y gran parte de la Patagonia y centro del país.

Según precisó el organismo nacional, el área podría verse afectada por vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 40 km/h y 60 km/h, y ráfagas capaces de superar ese umbral en los momentos de mayor intensidad, principalmente durante la tarde y la noche del domingo.

Ante este panorama, se recomienda a los vecinos evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor viento, asegurar objetos sueltos en balcones, patios y terrazas, y prestar atención a la caída de ramas o estructuras débiles. También se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales a través del 109.