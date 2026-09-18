El gesto solidario de una familia en Cipolletti que permitirá dos trasplantes renales

El Hospital Pedro Moguillansky concretó el noveno operativo de donación de órganos y tejidos del año en Río Negro. La intervención permitirá que dos personas en lista de espera accedan a un trasplante.

Se concretó el noveno operativo de donación de órganos desde Cipolletti.

El Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti concretó un nuevo operativo de donación de órganos y tejidos, que se convirtió en el noveno realizado durante este año en la provincia de Río Negro.

El procedimiento fue posible a partir del trabajo coordinado entre la Unidad de Procuración del hospital cipoleño y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Río Negro ( CUCAI ).

Como resultado del operativo, dos personas que permanecen actualmente en lista de espera podrán acceder a un trasplante renal , mientras que las córneas procuradas quedaron bajo evaluación para determinar su posterior distribución.

La intervención se desarrolló bajo los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos y respetando la voluntad expresada en vida por la persona donante, según informaron desde el sistema público de Salud.

El operativo implicó la participación de distintos profesionales y equipos especializados, que trabajaron de manera articulada para concretar la procuración de los órganos y tejidos destinados a potenciales receptores.

Desde Salud destacaron especialmente el compromiso de los trabajadores que intervinieron en cada una de las etapas del procedimiento, desde la coordinación inicial hasta la procuración y el proceso posterior.

Estefania Petrella

Un gesto solidario en medio del dolor

La donación de órganos requiere de un complejo proceso médico, logístico y administrativo, pero también de una decisión familiar atravesada por una situación de profundo impacto emocional.

En este caso, desde el Gobierno de Río Negro remarcaron el gesto de la familia de la persona donante, que permitió avanzar con el procedimiento y generar nuevas posibilidades para pacientes que esperan un trasplante.

El gobernador Alberto Weretilneck se refirió al operativo a través de sus redes sociales y puso el foco en la tarea de los profesionales que participaron de la intervención.

“Detrás de cada operativo hay equipos de salud preparados, coordinación y mucho compromiso. Pero, sobre todo, hay una decisión solidaria que puede cambiar la vida de otras personas”, expresó.

El mandatario provincial también reconoció la labor desarrollada por los profesionales del Hospital Pedro Moguillansky y del CUCAI Río Negro, además de agradecer especialmente a la familia de la persona donante.

“Mi reconocimiento a los profesionales del Hospital y del CUCAI Río Negro, y un agradecimiento muy especial a la familia del donante, que en un momento de enorme dolor hizo posible esta nueva oportunidad”, señaló Weretilneck.

Dos pacientes podrán acceder a un trasplante renal

Uno de los principales resultados del operativo realizado en Cipolletti será la posibilidad de que dos personas que integran la lista de espera puedan avanzar hacia un trasplante renal.

La asignación de los órganos procurados se realiza mediante los mecanismos establecidos por el sistema nacional de procuración y trasplante, teniendo en cuenta los criterios correspondientes para cada paciente.

Para quienes esperan un órgano, la donación representa una posibilidad concreta de modificar su situación clínica y acceder a una alternativa terapéutica que puede transformar profundamente su vida cotidiana.

El noveno operativo del año en Río Negro

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud, el procedimiento realizado en el hospital cipoleño es el noveno operativo de donación concretado durante 2026 en territorio rionegrino.

La cifra refleja la continuidad de las acciones de procuración que se desarrollan en distintos establecimientos sanitarios de la provincia y que requieren una coordinación permanente entre profesionales y organismos.

En cada operativo intervienen equipos capacitados para identificar posibles donantes, acompañar a las familias, garantizar el cumplimiento de los protocolos y coordinar los procedimientos médicos necesarios para la procuración.