Exitoso operativo de donación de órganos: cinco pacientes tendrán una nueva oportunidad

Más de 36 horas demandó el operativo que encabezó el equipo de salud de Cipolletti para concretar el traslado de los órganos. ¿Cuántas personas hay en lista de espera en Río Negro?

El operativo demandó más de 36 horas por parte de los equipos de salud de Cipolletti.

Un nuevo operativo de donación multiorgánica realizado en Cipolletti volvió a poner en primer plano la importancia de la articulación del sistema de salud y la solidaridad de las familias donantes. El procedimiento, que demandó más de 36 horas de trabajo ininterrumpido, se convirtió en el quinto del año en Río Negro y permitirá mejorar o salvar la vida de cinco personas que aguardaban un trasplante .

El proceso se llevó adelante el domingo en el Policlínico Modelo de Cipolletti, con la intervención del equipo de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del hospital “Dr. Pedro Moguillansky”. Para concretarlo, los profesionales debieron trasladarse hasta el centro privado, donde coordinaron cada una de las etapas necesarias para la ablación y posterior distribución de órganos.

Durante un día y medio de trabajo continuo, médicos, cirujanos, enfermeros, técnicos, instrumentadores y choferes de ambulancia sostuvieron un operativo que requiere precisión, logística y coordinación en tiempo real. Cada minuto resulta clave para garantizar la viabilidad de los órganos y su correcta asignación a pacientes en lista de espera.

Desde el hospital destacaron que este tipo de intervenciones solo es posible a partir de un engranaje aceitado entre instituciones públicas y privadas, y del compromiso de equipos altamente capacitados que actúan bajo protocolos estrictos.

ECP POLICLINICO (1).JPG Los profesionales activaron el protocolo para la donación multiorgánica desde una clínica privada de la ciudad. Estefania Petrella

Cinco vidas, una oportunidad

El resultado más concreto de este operativo es la posibilidad de brindar una nueva oportunidad a cinco personas que se encontraban en lista de espera. En el sistema de trasplantes, cada donación puede impactar en múltiples pacientes, ya que de un solo donante se pueden obtener distintos órganos y tejidos.

Este tipo de intervenciones no solo mejora la calidad de vida de los receptores, sino que en muchos casos representa la única alternativa para seguir viviendo. Por eso, cada operativo exitoso se traduce en un hecho trascendental dentro del sistema sanitario.

Desde el Ministerio de Salud provincial y el Cucai Río Negro remarcaron el valor de la decisión de donar, al tiempo que expresaron sus condolencias y respeto hacia la familia del donante, cuyo gesto solidario fue determinante para concretar el procedimiento.

E.C.P HOSPITAL (4) Los médicos y personal del Hospital de Cipolletti encabezaron el procedieminto. Estefania Petrella

La situación en Río Negro

El operativo cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta la demanda existente en la provincia. Actualmente, en Río Negro hay 201 personas en lista de espera para recibir un trasplante de órganos, una cifra que refleja la necesidad permanente de donantes.

En este contexto, cada intervención no solo representa una respuesta concreta para algunos pacientes, sino también un avance dentro de un sistema que requiere continuidad y concientización social para sostenerse.

La provincia alcanzó con este procedimiento su quinta donación multiorgánica en lo que va de 2026, un número que evidencia el trabajo sostenido de los equipos de salud, aunque también expone que la demanda sigue siendo alta.

CUCAI Rio Negro En Río Negro, 201 personas se encuentran en lista de espera nacional para recibir órganos.

Un escenario nacional desafiante

A nivel país, la realidad muestra una brecha significativa entre la cantidad de personas que esperan un trasplante y los procedimientos que efectivamente se realizan. Según datos del INCUCAI, actualmente 7.375 personas necesitan un órgano para salvar su vida.

En lo que va del año, se realizaron 1.088 trasplantes gracias a 494 donantes, cifras que reflejan avances pero también la necesidad de seguir promoviendo la donación de órganos como política sanitaria y compromiso social.

Cada operativo, como el desarrollado en Cipolletti, forma parte de una red nacional que trabaja de manera coordinada para reducir las listas de espera y mejorar el acceso a tratamientos complejos.