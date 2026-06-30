Hay un cuarto acusado por el crimen de Uriel Aguilera y empieza a cerrarse el círculo

Es un joven que cumplió la mayoría de edad días antes del sangriento hecho. Le adjudican haber participado en la planificación y ataque, con el pretendían matar a otro hombre. Quedó en preventiva como el resto.

Kevin Rungñan, el cuarto acusado de haber participado en el crimen de Uriel Aguilera. Quedó imputado con prisión preventiva.

Un cuarto detenido se sumó a la causa judicial que investiga el asesinato de Uriel Emmanuel Aguilera, ocurrido el 1 de marzo último en una vivienda ubicada sobre la circunvalación Perón, frente al Parque Industrial de Cipolletti.

Se trata de Kevin Andrés Rungñan , quien había cumplido 18 años pocos días antes del sangriento hecho. Los otros acusados son Facundo Melo, Jorge Luis Aguilera Martínez y Bruno González. Todos están en prisión preventiva.

Rungñan fue imputado en una audiencia realizada este lunes por como coautor del delito de “homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas, y por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de fuego de guerra”. Además, también le impusieron cuatro meses de prisión preventiva, lapso en que el que debería quedar concluido el expediente penal que, con los últimos resultados, se encamina a quedar cerrado.

Un plan homicida

Según la investigación, el grupo de cuatro hombres había planeado matar a otra persona. La teoría fiscal sostiene que el día del hecho el Rungñan recibió en su casa a los otros tres sospechosos para organizar el ataque y asesinar a un hombre con quien mantenían un conflicto previo.

El nuevo acusado habría sido quien contactó al dueño de una camioneta utilizada como transporte para dirigirse al lugar donde se encontraba la persona que buscaban.

Se dirigieron hasta el barrio Antártida Argentina, hasta una vivienda sobre circunvalación donde, según la información que manejaban, se encontraría el hombre que querían matar, donde casualmente se encontraba Uriel Aguilera.

Los atacantes circularon a baja velocidad por el frente de la casa para que dos de los imputados, quienes portaban armas de fuego sin la debida autorización, dispararan indiscriminadamente en al menos 15 oportunidades.

Uno de los disparos impactó a Emmanuel Uriel Aguilera, quien se encontraba ocasionalmente en el lugar, lo que provocó su muerte de forma inmediata. Una vez concretado el ataque, los cuatro sospechosos abandonaron el lugar. En la huida, uno de los imputados apuntó con el revólver a la persona que manejaba el vehículo, exigiendo que no se detenga.

Crimen 010326 C El lugar donde fue asesinado el joven de 20 años, en Circunvalación Perón y la calle Serafín González. Le habrían disparado desde una camioneta.

Entre el sustento probatorio mencionado por la fiscalía, se detallaron diversas entrevistas de personas que estaban en el lugar del hecho, quienes indicaron conflictos previos entre los imputados y la persona que iba a ser blanco del ataque.

Se sumaron también el relato del conductor del transporte, dos personas que fueron testigos circunstanciales del hecho y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. También los informes del Gabinete de Criminalística y el informe de la autopsia, realizada por el médico forense.

La fiscal solicitó a la jueza la medida cautelar de prisión preventiva por cuatro meses por riesgo de entorpecimiento de la investigación, principalmente para la tranquilidad de testigos que dijeron sentir temor de declarar.

Cuestionamientos de la defensa

El abogado particular que asistió técnicamente al imputado, Diego Quiroz, cuestionó el hecho indicando que no existe claridad, lo que impide preparar una teoría del caso. Criticó las pruebas existentes y dijo que no se puede acreditar la idea de un acuerdo previo. Además, se opuso a la prisión preventiva entendiendo que no fueron acreditados los riesgos procesales.

De todos mdodos, tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la prisión preventiva por el mismo término.