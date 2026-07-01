Se moviliza la gente de los barrios populares del país: expectativas en Cipolletti y Fernández Oro

Para los barrios populares este miércoles será de reclamos. En Cipolletti, solicitarán audiencia al gobernador. En Oro, harán una asamblea ante el Deliberante.

Los vecinos de los barrios populares de la región y de todo el país se esfuerzan por llevar adelante una vida digna, pese a las carencias y dificultades. Este miércoles, reclamarán al Estado la concreción de obras y la regularización de servicios.

Vecinos de barrios populares de todo el país se movilizarán este miércoles para reclamar la continuidad de obras que se habían iniciado con aportes del gobierno nacional en pasadas gestiones. En Cipolletti, un grupo de vecinos se apersonará en la sede de Energía con un petitorio para el gobierno provincial. En Fernández Oro, habrá una asamblea pública frente al Deliberante.

En Cipolletti, la actividad la concretará, a las 12, un grupo que se estima no será grande, pero sí representativo. Sin embargo, su presencia en las dependencias oficiales ubicadas en la calle colectora Ingeniero César Cipolletti, entre Los Sauces y Los Arrayanes, frente a la Ruta 22, será clave para la Mesa de Barrios Populares de Río Negro .

Es que los participantes de la comitiva solicitarán, a nombre del conjunto de las barriadas populares rionegrinas, una audiencia próxima en el tiempo con el gobernador Alberto Weretilneck o quien el mandatario considere conveniente y con poder de decisión para abordar reclamos y propuestas que apunten a mejor la situación actual de los vecinos.

BARRIOS POPULARES BARRIO ALIWEN FERNANDEZ ORO Los habitantes de barrios populares, como el Aliwen, de Fernández Oro, reclaman la realización de obras de infraestructura y la regularización de servicios básicos. Este miércoles, exteriorizarán públicamente sus principales demandas.

En tanto, en Fernández Oro sí se prevé que habrá una manifestación de mayor impacto. La actividad está programada para las 10, frente a la sede del Concejo Deliberante, ubicado en calle Julio Argentino Roca 239. Los concurrentes protagonizarán una asamblea popular, a fin de exigir a los ediles que apuren el tratamiento de propuestas para avanzar en la regularización urbana, en particular, del servicio eléctrico.

Además de actividades en Cipolletti y Fernández Oro, la Mesa de Barrios Populares rionegrina concretará este miércoles movilizaciones y reclamos en la plaza Pagano, de El Bolsón, en la plaza San Martín, de General Roca, frente a la dependencia de Tierras y Viviendas, de Bariloche, y frente al Concejo Deliberante de Viedma. En todos los casos, serán iniciativas que se desplegarán en horario matutino.

Obras e integración urbana

A nivel nacional, la actividad central se llevará a cabo a las 10, en la Plaza de Mayo, pero se prevén, además, expresiones de reclamo en las distintas provincias argentinas. "La plata está, las obras no: ¡ejecuten el FISU ya! No es ahorro, es abandono", refiere la convocatoria general, que destaca también lo siguiente: "La integración urbana es un derecho humano, queremos vivir con dignidad".

El FISU al que se alude es el extinto Fondo de Integración Socio Urbana, que dejó de existir por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 312 de 2025. Varios cientos de proyectos de urbanización se volvieron inviables por falta de financiamiento y numerosas obras de agua, electricidad, cloacas, cordón cuneta y mejora de viviendas quedaron a medio hacer, al paralizarse, por carencia de recursos, los trabajos pautados.

El cierre del FISU no implicó la desaparición de una enorme cantidad de dinero que se había acumulado. Hace unos meses, se estimaba que el fondo había atesorado más de 200.000 millones de pesos. Cantidad suficiente para reactivar y concluir cientos de obras en diversos lugares de la Argentina.

240 barrios populares en Río Negro

En la provincia, en la solicitud de audiencia con el gobernador que se presentará en la sede cipoleña de Energía, se puntualiza que un censo realizado por el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) determinó que en Río Negro hay un número total de 240 barrios populares, en los que existen 33.128 viviendas, y 36.464 familias relevadas.

De acuerdo con la información del organismo nacional, 2 de cada 3 familias están conectadas de manera irregular a la red eléctrica, 7 de cada 10 hogares no acceden al agua corriente, 6 de cada 10 viviendas no tienen cloacas, y solo 2 de cada 100 hogares cuentan con conexión formal a la red de gas.

En función de tal realidad, la dirigencia barrial rionegrina considera necesario articular gestiones, discusiones y propuestas en forma conjunta entre la Mesa de Barrios Populares y el Estado provincial.

Derechos y necesidades básicas

El propósito perseguido apunta a "consolidar o elaborar políticas públicas que trabajen sobre este diagnóstico y le garanticen derechos y necesidades básicas a las familias" de las distintas barriadas.

Desde la Mesa provincial, se pone de relieve, también, que en el primer semestre de 2026 se han efectuado los reclamos correspondientes por las obras que "se encuentran paralizadas por el incumplimiento nacional del financiamiento que corresponde".

Los trabajos discontinuados, de reactivarse, mejorarían las condiciones de vida de las familias perjudicadas, garantizarían el acceso al suelo urbano y generarían ocupación genuina e ingresos dignos que serían bienvenidos en "las golpeadas economías locales".

Piden a Provincia que intervenga

Por tal motivo, en la Mesa entienden que resulta "necesaria la intervención de la Provincia para gestionar ante el gobierno nacional" y que se efectúen "los pagos adeudados o finalizar las obras con recursos provinciales".

En consecuencia, solicitan que el gobierno provincial "arbitre los medios para finalizar las obras que generan un impacto altamente positivo para el acceso a servicios básicos, mejoramientos en las viviendas y la infraestructura pública en nuestros barrios".

Las familias rionegrinas que viven en barrios populares "necesitan de su gobierno provincial para defender los derechos que el Estado nacional busca negar".

Actividad del Estado

Consultados integrantes de la Mesa de Barrios Populares rionegrina, destacaron, en claro contraste con la pasividad de Nación, la actitud proactiva de la administración provincial al poner en marcha obras estratégicas de agua potable y saneamiento en distintas ciudades de Río Negro, incluida Cipolletti.

En el caso cipoleño, Provincia y Municipio coordinarán esfuerzos para concretar una obra integral, muy esperada. Se trata de la ampliación de la red cloacal de la zona norte, incluyendo la construcción de las conexiones domiciliarias para las viviendas de 12 barrios populares. Además, se concluirá un acueducto cuya ejecución se había iniciado con financiamiento del gobierno nacional y que se vio paralizada al quedarse sin los fondos previstos.