Rutas destruidas y obras paralizadas: el plan de Río Negro para tomar el control de la 22 y la 151

El gobierno de Río Negro avanzó en un plan para recibir el control de las rutas 22 y 151, dos trazas clave que hoy preocupan por su deterioro.

El gobierno provincial trabaja en un plan para asumir el control de dos de las rutas más importantes y transitadas de la región. Foto: Archivo.

El gobierno de Río Negro comenzó a definir el plan con el que buscará asumir el control de dos de las rutas más importantes y transitadas de la región: las rutas nacionales 22 y 151 .

La decisión apunta a gestionar ante Nación la transferencia de ambos corredores, actualmente bajo jurisdicción nacional , en medio de crecientes reclamos por el deterioro que presentan distintos tramos.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó una mesa de trabajo integral junto a funcionarios del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Hacienda, Vialidad Rionegrina, Fiscalía de Estado y representantes de la Legislatura provincial.

El objetivo fue comenzar a delinear el esquema legal, técnico y financiero que será presentado al Gobierno Nacional para avanzar con el traspaso.

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Qué tramos pasarían a control provincial

Dentro del proyecto, la transferencia contempla dos corredores fundamentales para la economía regional.

La Ruta Nacional 22 incluye el tramo que conecta desde Río Colorado hasta Cipolletti, mientras que la Ruta Nacional 151 comprende desde Cipolletti hasta el límite con La Pampa.

Se trata de vías estratégicas que concentran tránsito pesado, transporte productivo y miles de viajes diarios entre Río Negro y Neuquén.

El problema: obras frenadas y rutas deterioradas

Desde Vialidad Rionegrina remarcaron que el estado actual de ambas rutas es una de las principales preocupaciones.

El presidente del organismo, Raúl Grün, explicó que la Provincia busca definir bajo qué condiciones asumiría el control para avanzar en obras de mejoramiento.

bacheo catriel ruta 151

“Son obras paralizadas hace tiempo y el tránsito pesado provoca un deterioro constante. Vamos a buscar financiamiento propio y avanzar con nuevos proyectos”, sostuvo.

Una demanda histórica que busca respuesta

La administración provincial sostiene que el objetivo final es dar respuesta a un reclamo histórico de miles de vecinos que circulan diariamente por ambos corredores.

Con esta iniciativa, Río Negro intenta dar un paso decisivo para recuperar dos rutas fundamentales para la vida económica, productiva y social de toda la región.