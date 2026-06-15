Río Negro reforzó la seguridad con tecnología inédita: detecta autos sospechosos con inteligencia artificial

El Gobierno provincial completó un sistema de seguridad con cámaras inteligentes e IA que monitorea accesos y alerta al 911 ante movimientos sospechosos.

El sistema trabaja las 24 horas sin interrumpir la circulación vehicular. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas en materia de seguridad: el cierre operativo del Anillo Digital Provincial , un sistema que ya monitorea rutas, accesos y puntos estratégicos para detectar vehículos sospechosos en tiempo real.

La presentación se realizó en Sierra Grande y contó con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck , quien destacó que la provincia busca anticiparse al delito con más tecnología y mayor capacidad de control.

El Anillo Digital opera a través de cámaras inteligentes con tecnología LPR (reconocimiento automático de patentes) , complementadas con sistemas de Inteligencia Artificial .

Estos dispositivos permiten:

Leer patentes en segundos, incluso con vehículos en movimiento

Detectar autos robados o con pedido de secuestro

Emitir alertas automáticas al sistema 911 RN Emergencias

Coordinar intervenciones policiales en tiempo real

A diferencia de los controles tradicionales, el sistema trabaja las 24 horas sin interrumpir la circulación vehicular.

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“Río Negro tiene que estar mejor preparada”

Durante la presentación, Weretilneck aseguró que la provincia avanza hacia un modelo de seguridad más moderno.

“Estamos tomando decisiones para que Río Negro esté mejor preparada, con más tecnología, más control y más presencia del Estado”, afirmó el mandatario.

Además, remarcó que localidades estratégicas como Sierra Grande necesitan herramientas acordes al crecimiento económico y productivo que atraviesa la región.

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Instalaron nuevas cámaras en el límite con Chubut

Como parte del operativo, el gobernador, junto a funcionarios provinciales, recorrió el nuevo punto de instalación de cámaras sobre la Ruta Nacional 3, en el límite con Chubut, a la altura del Paralelo 42.

Desde allí verificaron el funcionamiento del sistema y su conexión directa con los centros de monitoreo provinciales.

También hubo anuncios de obras y entrega de escrituras

En la jornada, el Gobierno provincial entregó al municipio de Sierra Grande $19,5 millones para ampliar la red cloacal del barrio La Loma y calle Giachino, una obra que beneficiará a 21 familias.

Además, vecinos recibieron escrituras gestionadas a través del IPPV, en conjunto con el Colegio de Escribanos de Río Negro.