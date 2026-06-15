La megaobra de $24 mil millones que transformará una región clave de Río Negro para los próximos 20 años

Con una inversión de más de $24 mil millones, garantizará agua potable para 100 mil personas y acompañará el crecimiento turístico y productivo de la provincia.

Alberto Weretilneck recorrió la obra y destacó el lugar tendrá un rol estratégico en el futuro de Río Negro. Foto: Gentileza.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , recorrió este lunes una de las obras de infraestructura más ambiciosas que se ejecutan actualmente en la provincia: el nuevo sistema de abastecimiento de agua potable que beneficiará a San Antonio Oeste , Las Grutas y Puerto San Antonio Este durante los próximos 20 años .

Se trata de una inversión superior a los 24.291 millones de pesos que apunta a resolver un problema histórico y preparar a toda la región para una nueva etapa de crecimiento económico, turístico y productivo.

Durante la recorrida junto al intendente Adrián Casadei , Weretilneck remarcó que se trata de una de las obras de saneamiento más importantes que hoy se construyen en Río Negro.

“Tenemos que pensar en el futuro. Y para pensar en el futuro necesitamos tener este tipo de obras: electricidad, agua y cloacas”, afirmó el mandatario provincial.

Obra SAO

La iniciativa forma parte del Plan Director de Agua Potable y permitirá abastecer a una población proyectada cercana a las 100.000 personas.

La inversión que prepara al Golfo para un gran crecimiento

La obra llega en un momento clave para toda la región del Golfo San Matías, que en los próximos años espera recibir nuevas inversiones vinculadas al turismo, la actividad portuaria y el desarrollo energético.

Weretilneck aseguró que el lugar tendrá un rol estratégico en el futuro de Río Negro.

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“A partir de las nuevas inversiones, nuestro Golfo va a ser un lugar mundial de exportación de gas y petróleo. Vamos a tener miles de personas que van a venir a trabajar y muchas se van a quedar definitivamente”, sostuvo.

Más agua, más tecnología y mejor servicio

Los trabajos son ejecutados por Aguas Rionegrinas con financiamiento de la CAF y contemplan una transformación integral del sistema actual.

Entre las principales obras se destacan la construcción de nuevas cisternas, la ampliación de la planta potabilizadora, más de 15 kilómetros de cañerías, estaciones de bombeo renovadas y nuevos equipos presurizadores.

Según explicó el gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, una de las nuevas cisternas en construcción permitirá almacenar dos millones de litros de agua, duplicando la capacidad actual en Las Grutas.

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Una solución definitiva a un problema histórico

El proyecto busca terminar con los problemas de abastecimiento que históricamente afectan a San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto, especialmente durante la temporada de verano, cuando aumenta fuertemente la demanda.

Además, todo el sistema quedará automatizado y podrá ser monitoreado desde una sala de control central, lo que permitirá mejorar la distribución y garantizar un servicio más eficiente durante todo el año.

La obra no solo responde a las necesidades actuales, sino que proyecta la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de toda una región estratégica para Río Negro durante las próximas décadas.