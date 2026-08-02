Qué requisitos deberán cumplir los estatales para acceder a la estabilidad laboral en Río Negro

Tras el anuncio del proyecto, el Gobierno detalló cómo será el proceso de regularización y quiénes podrán acceder al nuevo régimen.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, explicó que la iniciativa no implica el ingreso de nuevos empleados al Estado.

Luego del anuncio del proyecto de ley de regularización contractual impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck , el Gobierno de Río Negro comenzó a brindar más detalles sobre cómo funcionará el régimen que busca otorgar estabilidad laboral a trabajadores de la Administración Pública Provincial.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos , explicó que la iniciativa no implica el ingreso de nuevos empleados al Estado, sino que apunta a reconocer a quienes desde hace años desempeñan funciones en distintas áreas esenciales bajo modalidades contractuales .

Uno de los principales puntos que aclaró el funcionario es que el proyecto alcanza únicamente a quienes ya prestaban servicios antes del 31 de diciembre de 2025 .

"Es importante que quede claro que no se incorpora gente nueva. No hay autorización de ingreso de nuevos trabajadores. La ley tiene una fecha de corte muy clara y nadie que haya ingresado después va a poder acceder a este régimen", sostuvo Ríos.

De esta manera, el Gobierno busca despejar dudas surgidas tras el anuncio de la iniciativa y remarcar que se trata de una regularización de personal que ya integra la estructura estatal.

Evaluaciones y condiciones para obtener la estabilidad

El ministro explicó además que el acceso a la estabilidad no será automático. Los trabajadores deberán atravesar un proceso de evaluación para acreditar su idoneidad.

Entre las condiciones previstas se encuentran contar con informes favorables del área de Recursos Humanos y no registrar sanciones disciplinarias.

"Estamos buscando un proceso transparente para que puedan demostrar su idoneidad. El buen trabajador recibe el reconocimiento de poder acceder a la estabilidad laboral y dejar atrás la transitoriedad", afirmó.

Las áreas que serán alcanzadas

Según precisó Ríos, el régimen está pensado para trabajadores que actualmente cumplen funciones en áreas esenciales del Estado, entre ellas Salud, Educación y Obras Públicas.

El funcionario sostuvo que el objetivo es reconocer la trayectoria de quienes sostienen servicios públicos desde hace años y brindarles previsibilidad laboral mediante reglas claras y un sistema de evaluación.