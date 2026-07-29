El Gobierno provincial giró a la Legislatura el proyecto para efectivizar a trabajadores estatales

Se trata de una ley que busca formalizar a 4.200 trabajadores que se les renovaban los contratos cada año. Cuáles son lo detalles del proyecto.

El Gobernador de Río Negro, presentó el proyecto de ley a la Legislatura para incorporar agentes de la planta transitoria a la permanente.

El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley clave para el ordenamiento del empleo público . La iniciativa establece la regularización contractual del personal temporario del Poder Ejecutivo, contratado hasta el 31 de diciembre de 2025.

La medida no representa la incorporación de nuevos agentes al Estado provincial ni implica un incremento en los costos salariales. Se trata, según explicó el mandatario, de un reconocimiento a trabajadores con años de servicio ininterrumpido.

Weretilneck afirmó que la normativa busca normalizar contractualmente a numerosos empleados de distintos ministerios que desempeñan tareas permanentes desde hace varios años en la administración pública.

El mandatario remarcó que la propuesta significa estabilidad laboral y tranquilidad para quienes llevan tiempo prolongado trabajando en el Estado. Sin embargo, aclaró que el proceso no será automático ni estará exento de exigencias administrativas y sanitarias.

REGULARIZACIÓN CONTRACTUAL PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ESTADO PROVINCIAL



Envié a la @LegislaturaRN el proyecto de ley para avanzar con la regularización contractual de trabajadoras y trabajadores que desde hace años cumplen funciones en distintas áreas del Estado… pic.twitter.com/aHzowGzf9z — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) July 29, 2026

Requisitos que deberán cumplir los trabajadores

Según detalló el Gobernador, los agentes alcanzados por la ley deberán aprobar un examen psicofísico y una evaluación teórico-práctica correspondiente a sus funciones. Estos controles buscan garantizar idoneidad y continuidad en la prestación de servicios esenciales.

Además, los trabajadores no deberán registrar sanciones disciplinarias durante su desempeño laboral. También será obligatorio contar con informes favorables emitidos por las reparticiones donde actualmente cumplen tareas dentro de la estructura estatal.

El proyecto alcanza específicamente al personal temporario cuya relación contractual haya comenzado hasta el 31 de diciembre de 2025. Deben continuar desarrollando tareas de carácter permanente de manera ininterrumpida hasta el momento actual.

Este universo incluye trabajadores de organismos dependientes del Poder Ejecutivo, entes autárquicos y áreas descentralizadas de la administración provincial. La medida busca dar previsibilidad a un sector históricamente sujeto a renovaciones contractuales sucesivas.

El gremio ATE junto al Gobierno provincial, habían alcanzado este acuerdo que espera convertirse en ley.

Encuadre salarial y categorías laborales

Quienes logren cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos quedarán encuadrados en la categoría mínima correspondiente al agrupamiento y escalafón de las funciones que efectivamente desempeñan en la actualidad.

Este mecanismo apunta a ordenar la situación salarial de miles de empleados que, pese a cumplir tareas permanentes, permanecían bajo modalidades contractuales precarias. La regularización busca equiparar su situación administrativa real.

Weretilneck insistió en que la iniciativa no implica mayores costos salariales para las arcas provinciales ni la incorporación de nuevos trabajadores al sistema estatal rionegrino. “Se trata de una regularización administrativa, no de una expansión de personal”.

El Gobernador subrayó que la medida garantiza que ningún hospital, escuela o institución provincial disminuya los servicios que actualmente brinda a la ciudadanía. La continuidad del personal capacitado resulta clave para sostener la prestación diaria.

El 6 de agosto, la Legislatura sesionará tras el receso invernal.

Trámite legislativo de la iniciativa

El proyecto fue remitido a la Legislatura con Acuerdo General de Ministros, lo que habilita su tratamiento en única vuelta. Este mecanismo está previsto expresamente por la Constitución Provincial de Río Negro para este tipo de normativas.

De aprobarse, la ley beneficiará a un importante número de trabajadores estatales que aguardaban una definición sobre su situación contractual. La iniciativa se suma a un proceso más amplio de pases a planta permanente iniciado meses atrás en la provincia.

La próxima sesión prevista es el 6 de agosto a las 8. Se trata de la primera tras el receso invernal y en donde podría ingresar este proyecto entre otros, del Ejecutivo provincial.