Río Negro pasará a planta permanente a más de 4000 estatales

El gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el titular de ATE, Rodolfo Aguiar. Tras el encuentro, el sindicato celebró el proceso de pase a planta.

El Gobierno de Río Negro y la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) alcanzaron un acuerdo clave para el empleo público provincial. Tras un encuentro encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar , se confirmó el pase a planta permanente de más de 4.200 trabajadoras y trabajadores estatales .

El compromiso asumido por las autoridades establece que este mismo martes comenzará la elaboración del proyecto de ley que será enviado a la Legislatura durante la primera semana de julio .

La iniciativa contempla que podrán acceder al proceso de regularización todos los agentes que hayan ingresado a la administración pública provincial hasta el 31 de diciembre de 2025 y que desempeñen tareas habituales y permanentes.

El titular de ATE explicó que el proceso completo demandará entre seis y ocho meses. Una vez aprobada la ley, los trabajadores deberán atravesar las instancias administrativas correspondientes y rendir los exámenes obligatorios. El objetivo compartido entre el Ejecutivo y el sindicato es que las incorporaciones formalizadas se concreten antes de finalizar 2026.

"Es un día muy importante para el empleo público rionegrino. Estamos muy contentos porque acordamos el pase a planta permanente de más de 4.200 trabajadoras y trabajadores de la provincia", expresó Rodolfo Aguiar.

Estabilidad laboral sin incremento del gasto público

Desde el gremio remarcaron que la medida no implica un incremento en el gasto público del Estado provincial, debido a que los trabajadores alcanzados ya perciben salarios similares a los del personal de planta. La principal modificación radicará en la estabilidad laboral que obtendrán al dejar atrás la condición de contratados.

La aprobación legislativa de la propuesta iniciará formalmente el proceso que beneficiará a miles de empleados públicos de distintas áreas esenciales del Estado rionegrino, entre las que se encuentran los sectores de Salud, Educación, Desarrollo Humano y la SENAF, además de otros organismos provinciales.

Aguiar calificó este consenso como "uno de los logros más trascendentes de los últimos años" para los empleados estatales, destacando que se trata de una conquista en un contexto nacional marcado por la pérdida de derechos laborales.

"En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad de los trabajadores estatales. Es un tiempo histórico que debemos defender", afirmó el dirigente gremial.

Otros reclamos y el esquema de paritarias en la provincia

Durante el encuentro entre los representantes del Gobierno y el sindicato también se abordaron otros temas vinculados a las condiciones de trabajo en el sector público. En ese sentido, ATE reclamó:

Una actualización de las asignaciones familiares.

Mejoras en las condiciones de seguridad para el personal del área de Salud .

La continuidad de las negociaciones salariales.

Respecto a este último punto, el secretario general de ATE valoró el esquema paritario vigente en Río Negro, donde los salarios se actualizan en función de la inflación mediante acuerdos bimestrales. No obstante, insistió en que aún resta incorporar al salario básico una suma fija de 250 mil pesos que fuera otorgada previamente por la administración provincial.