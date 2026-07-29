Vialidad Rionegrina habilitó una nueva planta de RTO en el Alto Valle

Se trata de una rehabilitación tras meses de suspensión del servicio. Dónde se ubica y qué valor tiene el trámite

General Roca recuperó este miércoles el servicio de Revisión Técnica Obligatoria ( RTO ) luego de un período de interrupción que obligó a miles de conductores del Alto Valle a buscar alternativas en Cipolletti para cumplir con el trámite exigido por la ley de seguridad vial provincial.

La empresa habilitada para retomar las operaciones es RTO Patagonia. La concesionaria obtuvo la habilitación oficial de Vialidad Rionegrina y comenzó a funcionar en el mismo edificio donde el servicio se prestaba anteriormente.

Las instalaciones de RTO Patagonia se ubican en la calle Día del Bancario 1374 de General Roca. La atención al público se desarrollará de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 horas, lo que implica una franja de seis horas para dar respuesta a la demanda acumulada durante los meses de interrupción.

Un dato clave para los conductores: la gestión de turnos no puede realizarse de forma presencial. Según lo informado por Vialidad Rionegrina, el sistema es exclusivamente online, a través del sitio oficial vialidad.rionegro.gov.ar. Para consultas específicas, la empresa habilitó el correo [email protected].

Solo dos plantas habilitadas en el Alto Valle

La reapertura de General Roca cobra una dimensión estratégica para la organización del tránsito regional. Según confirmó Vialidad Rionegrina, esta planta se consolida como la segunda habilitada en la zona del Alto Valle, lo que la convierte en punto de referencia obligado para los conductores radicados en esa área de la provincia.

Su puesta en marcha evita que los vecinos de Roca y alrededores deban dirigirse a Cipolletti u otras localidades para cumplir con la verificación vehicular. El impacto en términos de tiempo, combustible y logística es significativo para una región con alta densidad de vehículos particulares y de carga.

Cuánto cuesta la RTO en Río Negro en julio 2026

Desde el 1° de julio rigen nuevos valores para la RTO en Río Negro, con un incremento acumulado del 14,7% en lo que va de 2026. La tarifa base asciende a $49.325, a lo que se suma el valor de la oblea de $1.675.

Para los vehículos particulares de la categoría M1 de hasta 1.500 kilos, el costo total es de $51.000. Las unidades de mayor porte dentro de la misma categoría alcanzan los $76.500. En cuanto a las motocicletas, las de hasta 150 cc deben abonar $25.500; las de entre 150 y 500 cc pagan $38.250; y las de mayor cilindrada llegan a $51.000.

El transporte de pasajeros tiene tarifas más elevadas: las unidades de entre 3.500 y 5.000 kilos llegan a $168.300, mientras que las de mayor porte superan los $200.000. Para el transporte de carga, los vehículos de hasta 3.500 kilos deben abonar $112.200, en tanto los de mayor capacidad rondan los $127.500. Los acoplados más livianos parten desde $25.500 y los de mayor porte alcanzan $178.500.

Estefania Petrella

Qué documentación presentar según el tipo de vehículo

Los requisitos varían según la categoría del rodado. Los particulares deben presentar únicamente la cédula verde o el título de propiedad del vehículo. Para el transporte de pasajeros de jurisdicción provincial, los documentos exigidos son los mismos.

En cambio, el transporte de pasajeros de jurisdicción municipal requiere también la orden de revisión emitida por el municipio correspondiente y, en algunos casos, el certificado de tacógrafo, cuya exigencia debe consultarse previamente. Para carga de jurisdicción provincial, alcanza con la cédula verde o el título.

Dónde más se puede hacer la RTO en la provincia

Además de General Roca, Vialidad Rionegrina informó que continúan operativas las plantas de Cipolletti —ubicada en Ruta 22 km 1214, calle Los Pioneros 239, teléfono (299) 5870328—, Viedma, San Carlos de Bariloche, Choele Choel, San Antonio Oeste y El Bolsón.

La red provincial de plantas busca garantizar cobertura en distintas zonas del territorio rionegrino. Sin embargo, la distribución geográfica deja a varias localidades con una sola opción disponible, lo que refuerza la importancia del retorno del servicio en la ciudad roquense.

Por qué es obligatoria y qué pasa si no se cumple

La RTO es un trámite anual obligatorio para todos los vehículos que circulen en Río Negro, sean particulares, de transporte público o de carga interjurisdiccional. Los vehículos 0 km tienen un plazo de gracia de dos años, cumplido el cual quedan sujetos a la misma exigencia.

Circular sin la revisión vigente puede derivar en sanciones económicas, retención del vehículo o complicaciones con el seguro en caso de siniestro. Los controles están a cargo de inspectores de tránsito, personal policial y agentes de la Agencia de Seguridad Vial, quienes verifican el cumplimiento en rutas y calles de toda la provincia.