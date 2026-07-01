Nuevos valores de la RTO: cuánto sale en julio y dónde realizarla en Cipolletti

La Revisión Técnica Obligatoria aumentó en Río Negro y ya acumula una suba del 14,7% en 2026. Cuánto cuesta según el vehículo y dónde realizar el trámite en Cipolletti.

Se actualizaron los valores para la realización de la RTO en Río Negro.

El inicio de julio llegó con nuevos aumentos en servicios esenciales y uno de los que impacta directamente en los conductores es la Revisión Técnica Obligatoria ( RTO ). En Río Negro , el trámite volvió a actualizar sus valores en línea con el esquema trimestral vigente.

Según informó la Secretaría de Transporte provincial, el nuevo cuadro tarifario rige entre julio y septiembre de 2026. Con esta actualización, el incremento acumulado en lo que va del año alcanza el 14,7%, consolidando una tendencia sostenida de subas.

El ajuste responde a la normativa que establece revisiones de precios cada tres meses, en función de costos operativos y variables económicas. De esta manera, la tarifa básica pasó a $49.325, a lo que se suma el valor de la oblea de $1.675.

ECP RTO 2026 (67) En lo que va de 2026, el aumento ya acumula 14,7%. Estefania Petrella

Cuánto cuesta hacer la RTO según el tipo de vehículo

Para los vehículos particulares, que integran la categoría M1 de hasta 1.500 kilos, el costo total de la RTO asciende a $51.000. En tanto, las unidades de mayor porte dentro de la misma categoría alcanzan los $76.500.

En el caso de las motocicletas, los valores también fueron actualizados. Las de hasta 150 cc deben abonar $25.500, mientras que aquellas entre 150 y 500 cc tienen un costo de $38.250. Las de mayor cilindrada alcanzan los $51.000.

Para el transporte de pasajeros, las tarifas escalan significativamente según el tamaño del vehículo. Las unidades de entre 3.500 y 5.000 kilos llegan a $168.300, mientras que las de mayor porte superan los $200.000 en esta nueva actualización.

El transporte de carga también registra valores elevados. Los vehículos de hasta 3.500 kilos deben pagar $112.200, mientras que los de mayor capacidad, tanto N2 como N3, tienen tarifas que rondan los $127.500.

En cuanto a acoplados, los costos varían según el peso. Los más livianos parten desde $25.500, mientras que los de mayor porte alcanzan los $178.500, reflejando el impacto de la actualización en todos los segmentos.

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La RTO, un trámite obligatorio para circular

Más allá de los costos, desde el Gobierno provincial recuerdan que la RTO es un trámite obligatorio para circular. Su objetivo principal es garantizar condiciones mínimas de seguridad en los vehículos y reducir riesgos en rutas y calles.

Circular sin la verificación vigente puede derivar en sanciones económicas, retención del vehículo o complicaciones con el seguro en caso de siniestro, lo que refuerza la importancia de cumplir con el control técnico.

Sin embargo, los datos oficiales muestran una caída en las verificaciones. De acuerdo con Vialidad Rionegrina, la cantidad de vehículos con RTO descendió cerca de un 15% interanual en gran parte del territorio provincial.

control seguridad vial cipo En la provincia, los controles los lleva adelante personal policial y de seguridad vial, sin embargo no son exigentes de manera uniforme en todas las zonas.

La baja no es homogénea. En ciudades como Viedma, los niveles se sostienen e incluso crecen. Esto se explica por los controles más estrictos en la comarca junto a Carmen de Patagones, donde se exige el cumplimiento.

“El control es clave para sostener la verificación”, explicó el titular de Vialidad Rionegrina, Raúl Grun, quien remarcó que en otras regiones persiste la percepción de menor exigencia del trámite.

En ese sentido, el funcionario destacó el rol de la Policía de Río Negro y los organismos de control vial. Además, anticipó que el nuevo sistema de radares incorporará alertas para detectar vehículos con la revisión vencida.

Dónde hacer la RTO en Cipolletti

En Cipolletti, la única planta habilitada para realizar el trámite se encuentra sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1214, en calle Los Pioneros 239, con atención de lunes a viernes.

Para completar la revisión, los conductores deben presentar la cédula verde o el título del vehículo. En casos específicos, como transporte de pasajeros, también se requiere documentación adicional emitida por el municipio.