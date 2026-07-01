Ola polar: Increíbles temperaturas en Río Negro y un tremendo vuelco que paraliza ruta clave
Dos ciudades rionegrinas son las más frías del país este miércoles. El impactante accidente que generó preocupación y demoras.
La ola polar castiga con dureza al Alto Valle y la cordillera. El inicio de julio trajo consigo condiciones climáticas severas que afectaron la rutina diaria y trajeron demasiadas complicaciones. Este miércoles Bariloche se posicionó como la segunda ciudad más fría de la Argentina junto con Esquel, detrás de la también rionegrina Maquinchao y el hielo en la calzada ocasionó el vuelco de un camión. El impactante accidente paralizó un sector de la ruta 237, que quedó reducida al tránsito, y esto generó demoras.
De acuerdo a los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Bariloche se posicionó este miércoles como la segunda ciudad más fría de la Argentina junto con Esquel con -9.2°, y en primer lugar, Maquinchao con -11.8°.
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El termómetro marcó una temperatura mínima real de -9.2°C, pero el impacto del viento hizo que la sensación térmica se desplomara hasta -16.2°C durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Esta situación se vio reflejada en las calles céntricas y escolares, con vecinos abrigados al máximo y un andar apurado para resguardarse del frío.
Peligro en las rutas: un camión volcó por el hielo en la Ruta 237
Un grave siniestro vial se registró alrededor de las 10:30 en la Ruta Nacional 237, cuando un camión de grandes dimensiones perdió el control y terminó volcando sobre uno de sus laterales en las inmediaciones de Villa Llanquín.
El hecho ocurrió precisamente a la altura del kilómetro 1600. Según las primeras informaciones, el vuelco se habría desencadenado debido a la acumulación de hielo sobre la cinta asfáltica, una consecuencia directa de las extremas temperaturas bajo cero que azotan a la zona. A raíz del fuerte impacto, el camión quedó recostado sobre su lado izquierdo y la carga completa que transportaba se desparramó a un costado de la banquina.
Operativo de emergencia y calzada reducida
En el lugar aún trabajaban cerca del mediodía personal de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia. Se advierte a los conductores que transitan por el sector que la calzada se encuentra reducida a la mitad debido a las tareas de asistencia y remoción que se están llevando a cabo en la zona.
Hasta el momento se desconoce el estado de salud del chofer del vehículo. Las autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal de emergencia, ya que la presencia de hielo negro continúa complicando severamente la transitabilidad en diversos puntos de la ruta.
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