Ola polar: Cómo es el operativo especial de ayuda de la Municipalidad en las calles de Cipolletti

Refuerzan las tareas tendientes a acompañar y proteger a los vecinos en situación de vulnerabilidad. Guardia por toda la ciudad, refugios y alimentos.

Ante el alerta emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) por frío extremo y heladas , la Municipalidad de Cipolletti reforzó de manera urgente diversos operativos orientados a acompañar y proteger a los vecinos en situación de vulnerabilidad. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria se coordinan recorridas nocturnas intensificadas, entrega de recursos y el funcionamiento de espacios de albergue para mitigar el impacto del invierno en la ciudad.

Actualmente, el municipio se encuentra concluyendo la primera etapa de distribución de leña para garantizar el abrigo en los hogares que más lo necesitan. En este sentido, se confirmó que el próximo lunes 6 de julio comenzará la segunda vuelta del Plan Calor .

Este programa alcanzará un total de 40.000 bolsones entregados a 5.900 familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural, abarcando a 55 barrios cipoleños .

Casa Refugio y reparto nocturno de viandas

Para quienes se encuentran en situación de calle, se ofrece la posibilidad de pernoctar en la Casa Refugio, ubicada en la intersección de las calles La Esmeralda y Esquiú. Las instalaciones abren sus puertas todos los días a las 20. Durante el mes de junio, el espacio ya brindó amparo a 17 personas, a quienes se les otorgó una cena caliente, elementos de higiene, duchas y camas equipadas en habitaciones calefaccionadas.

ayuda cipolletti

En paralelo, el operativo de reparto de viandas nocturnas duplicó su producción debido a las bajas temperaturas:

Se preparan 20 viandas calientes diarias tanto para los residentes del refugio como para quienes deciden no asistir por voluntad propia.

El equipo cuenta con una nutricionista que supervisa el armado de los platos para garantizar una alimentación adecuada.

Los operadores municipales distribuyen la comida los lunes, martes y jueves por la tarde. Los días restantes, la entrega se complementa mediante el trabajo coordinado con ONGs e iglesias locales.

Guardia activa en las calles

La Secretaría dispone de una guardia activa de diez operadores especializados que recorren los distintos sectores de la ciudad. A lo largo de junio, este equipo relevó y asistió sin excepción a 20 personas en situación de calle, en su gran mayoría hombres mayores de edad, muchos de ellos provenientes de otras provincias. A los ciudadanos que rechazaron el traslado al refugio (como casos de consumos problemáticos), se los contuvo con abrigo y comida caliente.

Operativos preventivos con Protección Civil

El trabajo articulado con el área de Protección Civil resulta clave en el marco de las alertas meteorológicas. Personal de dicha cartera se encuentra realizando el esparcimiento de sal gruesa en esquinas críticas de la ciudad para evitar la formación de hielo sobre la calzada en zonas con acumulación de agua, disminuyendo así el riesgo de accidentes vehiculares.

Asimismo, desde el área se solicita encarecidamente a la comunidad no arrojar agua en la vía pública ni limpiar las veredas con agua, ya que la congelación inmediata representa un peligro para los peatones y conductores.

Asistencia integral en los Centros de Promoción Comunitaria (CPC)

La ayuda municipal también se canaliza a través de los 15 Centros de Promoción Comunitaria distribuidos en los barrios. En estos espacios se entregan vales de gas, bolsas de leña de refuerzo y bolsones de alimentos. Además, se brinda asesoramiento en trámites de salud y servicios esenciales como desagote de pozos ciegos, sepelios y mejoramiento habitacional. Durante el último trimestre, más de 2.000 vecinos fueron asistidos en estos centros.

Recomendaciones para el uso de la calefacción

Para prevenir accidentes domésticos e intoxicaciones por monóxido de carbono, el municipio recomienda adoptar las siguientes medidas de precaución:

Hacer controlar los artefactos de calefacción con gasistas matriculados .

No utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar los ambientes.

Dejar siempre una puerta o ventana entreabierta para permitir la renovación del aire.

Evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa.

Revisar que los respiraderos y rejillas de ventilación no estén tapados.

Apagar completamente brasas y llamas antes de ir a dormir.

Teléfonos de contacto y emergencias

Ante cualquier eventualidad o para alertar sobre personas que requieran asistencia, los canales de comunicación se mantienen abiertos las 24 horas: