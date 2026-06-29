Fiscalía fue contundente por el crimen de Nahuel Vera: "Decidió hacer justicia por mano propia"

Terminó el juicio por el homicidio ocurrido en el barrio 2 de Febrero. Fiscalía y querella apuntaron con dureza contra el acusado.

Este lunes terminó una instancia clave en el juicio por el homicidio de Nahuel Vera , asesinado en diciembre de 2022 en el barrio 2 de Febrero de Cipolletti .

Durante los alegatos de clausura, tanto la Fiscalía como la querella solicitaron al tribunal que declare culpable al acusado , mientras que la defensa pidió la absolución por el beneficio de la duda .

El veredicto se conocerá este jueves 2 de julio a las 12 , en una audiencia virtual.

“Fue justicia por mano propia”, sostuvo el fiscal

El fiscal del caso, Martín Pezzetta, fue contundente al reconstruir lo ocurrido y aseguró que el acusado decidió resolver por sí mismo un conflicto personal que mantenía con la víctima.

“Justicia por mano propia”, resumió el funcionario judicial, al sostener que el imputado nunca recurrió a una denuncia o intervención policial, sino que decidió actuar por cuenta propia.

martín pezzeta

La acusación: cuatro disparos y una ejecución a corta distancia

Según expuso Fiscalía durante el juicio, quedó probado que el acusado fue quien asesinó a Nahuel Vera.

“El acusado mató a Nahuel Vera. Le efectuó cuatro heridas de arma de fuego con dos armas distintas. Primero le disparó en la cara y, cuando la víctima ya estaba en el piso, realizó tres disparos más por la espalda, a corta distancia”, describió Pezzetta.

La acusación sostiene que utilizó una arma calibre 9 milímetros y una escopeta, ejecutando a la víctima mientras se encontraba indefensa en el suelo.

juicio nahuel vera1

Un niño fue clave y aportó dibujos de la escena

Uno de los elementos más importantes que surgieron durante el debate fue el testimonio de un niño, quien declaró mediante Cámara Gesell.

Según se informó, el menor realizó dibujos reconstruyendo lo que observó aquel día, y su relato coincidió con otras pruebas incorporadas al expediente, como las pericias criminalísticas y el informe de autopsia.

Desde la querella remarcaron que ese testimonio fue determinante para ubicar al acusado en el lugar del hecho.

La defensa pidió absolución y cuestionó pruebas

Por su parte, el abogado defensor intentó desacreditar parte de la prueba presentada durante el juicio.

Cuestionó especialmente la declaración del menor, aseguró que pudo haber estado influenciada por su entorno familiar y remarcó que nunca se logró secuestrar el arma utilizada ni los proyectiles.

Además, sostuvo que Nahuel Vera fue atacado por personas desconocidas y pidió al tribunal que dicte la absolución.

El crimen ocurrió en diciembre de 2022

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2022, entre las 16 y las 17, en el barrio 2 de Febrero.

La acusación sostiene que mientras un hijo menor del imputado peleaba a golpes con Nahuel Vera en plena vía pública, el acusado intervino y abrió fuego contra la víctima.

Primero le disparó en el rostro y luego, ya con Vera en el piso, efectuó otros tres tiros por la espalda, asegurando su ejecución. Nahuel Vera murió en el lugar.