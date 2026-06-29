Anuncian corte de luz en Cipolletti: qué barrios estarán sin servicio este martes

Edersa confirmó un corte programado para este martes 30 de junio en Cipolletti. Afectará varios sectores durante tres horas.

Desde Edersa anunciaron que la suspensión del servicio se llevará a cabo este martes en Cipolletti.

Los vecinos de Cipolletti deberán tomar precauciones este martes 30 de junio , ya que la empresa Edersa confirmó un corte programado de energía que afectará distintos sectores de la ciudad.

La interrupción forma parte del plan de mantenimiento de redes de media y baja tensión, además de trabajos orientados a mejorar la capacidad de abastecimiento eléctrico en Río Negro.

Según informó la distribuidora, en Cipolletti el corte se realizará entre las 9:30 y las 12:30 .

Las zonas alcanzadas por la interrupción del servicio serán:

Barrio 12 de Septiembre

Edificio NOVA

Desde la empresa solicitaron a los usuarios de esos sectores tomar las medidas de seguridad necesarias mientras duren las tareas.

Buscan mejorar el servicio eléctrico

Desde Edersa explicaron que los trabajos son parte de un plan integral que apunta a optimizar la red eléctrica provincial y fortalecer la capacidad de abastecimiento en distintas localidades.

Por ese motivo, también habrá cortes programados durante la misma jornada en otras ciudades rionegrinas.

También habrá cortes en Viedma y San Antonio Oeste

Además de Cipolletti, este martes se verán afectadas otras localidades:

En Viedma se desarrollará desde las 9:30 hasta las 12:30 horas en los siguientes sectores:

Barrio 152 Viviendas completo

Sector de 15 Viviendas (Av. Perón y J.B. Justo)

Zona delimitada por San Luis, Winter, La Rioja y Schieroni

Prozome-Profarse

Mientras que en San Antonio Oeste se extenderá desde las 13:00 hasta las 15:00 en:

Sector comprendido entre calles Teodora Rivero y Vapor Columbus, y desde Antártida Argentina hasta Islas Malvinas.

Recomendaciones para evitar inconvenientes

Desde la distribuidora recordaron que, durante el horario del corte, es importante desenchufar equipos sensibles y tomar recaudos para evitar inconvenientes una vez que el servicio sea restablecido.