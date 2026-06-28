Rodrigo Buteler endurece controles en Cipolletti: motos secuestradas, alcoholemias y fuerte advertencia

Hubo secuestro de motos, autos sin papeles y alcoholemias positivas. El intendente fue contundente: “Menos ruidos, más seguridad”.

Los controles se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad durante este sábado. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti volvió a desplegar este sábado un operativo sorpresa de control vehicular en distintos sectores de la ciudad, con resultados que volvieron a poner el foco en las infracciones y la seguridad vial.

El procedimiento terminó con el secuestro de siete motos , dos vehículos que circulaban sin la documentación correspondiente y varios conductores detectados manejando bajo los efectos del alcohol .

Uno de los puntos que más remarcó el intendente Rodrigo Buteler fue el retiro de circulación de motocicletas que portaban caños de escape fuera de regla , generando ruidos molestos que afectan directamente a vecinos de distintos barrios.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal resumió el operativo con una frase que marcó el eje del procedimiento. “Menos ruidos, más seguridad”, escribió.

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El mensaje de Buteler: “Calles seguras y sin borrachos al volante”

En su publicación, Buteler aseguró que estos controles continuarán realizándose de manera sorpresiva en distintos puntos de Cipolletti.

“Continuamos con los operativos sorpresa en distintos puntos de la ciudad. Siete motos, dos vehículos sin papeles, conductores borrachos y motos con caños de escape con ruidos insoportables que atentaban contra los propios vecinos y están fuera de la ley”, expresó.

Embed MENOS RUIDOS MÁS SEGURIDAD.

Continuamos con los operativos sorpresa en distintos puntos de la ciudad, 7 motos, 2 vehículos sin papeles, conductores borrachos y motos que portaban caños de escapes con ruidos insoportables que atentaban contra los propios vecinos y están fuera de… pic.twitter.com/vZhYHj2u0J — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) June 27, 2026

Además, dejó en claro cuál es el objetivo principal detrás de estos procedimientos.

“Seguimos con estos operativos para tener calles seguras y sin borrachos al volante”.

Trabajo conjunto con Policía y Brigada Motorizada

Desde el municipio destacaron que los controles se realizan en coordinación con efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y la Policía de Río Negro, quienes participan activamente en los operativos desplegados en distintos sectores de la ciudad.

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La intención, remarcaron, es sostener este tipo de procedimientos de manera permanente para reforzar la seguridad vial y reducir situaciones de riesgo en la vía pública.