Lo acusaron de matar a escopetazos los perros de un vecino y también amenazarlo: "¿Mirá si te meto un tiro?"

La imputación indica que entró armado a la casa de un vecino y acribilló a dos aninales que estaban en el patio por causas no precisadas. Le otorgaron una probation con pautas de conducta que debía cumplir.

Un hombre fue acusado en Cinco Saltos de matar a escopetazos a dos perros de un vecino.

Un hombre fue sometido a un proceso judicial acusado de haber matado a balazos a dos perros de un vecino, a quien luego también habría amenazado. El espantoso incidente ocurrió el 10 de septiembre de 2024, alrededor de las 19. Según describió la Fiscalía, el acusado identificado como Fabián Astroza, ingresó al domicilio ubicado en la zona de Cinco Saltos portando una escopeta calibre 16 marca Saurio, con la que disparó en dos oportunidades contra las mascotas, provocando la muerte de ambas.

Al escuchar las detonaciones el dueño de casa salió al patio y se encontró con los dos animales muertos y junto a ellos también a Astroza, quien le advirtiendo apuntándolo con el arma "¿... Mirá si te meto un tiro..?.", causándole temor.

El hecho produjo la apertura de una causa en su contra por el delito de “amenazas calificadas en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego en concurso real con violación de domicilio y daño simple”.

Fiscalía y juzgado de Paz Catriel

Entre las pruebas, contaban con la escopeta que habría sido utilizado en el ataque, cuya motivación no se detalla en un el fallo conocido recientemente. En mayo de 2025 el expediente se encaminó a una suspensión de juicio a prueba, el mecanismo legal también conocido como probation, que contempla una resolución mediante el cumplimiento de pautas de conducta consensuadas en un determinado lapso de tiempo.

En este caso, el acuerdo estableció un año de plazo con las medidas de comportamiento habituales: prohibición de acercamiento a la víctima, mantener residencia, no cometer delitos, abstenerse de consumos adictivos y presentaciones bimestrales en el Juzgado de Paz local.

Pero además también le sumaron una reparación económica de 40 mil pesos en dos cuotas de 20 mil con destino a una institución pública, más el pago de las costas del proceso judicial.

Pautas cumplidas

Agotado el plazo temporal fijado, el defensor Oficial Sebastián Nolivo pidió el sobreseimiento de Astroza, con el argumento de que también había cumplido las reglas impuestas y carecía de antecedentes, de acuerdo a un informe del Registro Nacional de Reincidencia. Por su parte, el Fiscal Leandro López no objetó el requerimiento de la defensa y manifestó su conformidad.

El juez Juan Pedro Puntel aceptó la propuesta y dictó el sobreseimiento como lo plantearon las partes. Sostuvo que “se han informado como debidamente cumplidas las condiciones para acceder al sobreseimiento en el término convenido”. Precisó en este aspecto que el acatamiento de las pautas de conducta corresponde a una Oficina Judicial especializada, la que debe dejar constancia en forma periódica sobre el cumplimiento de las reglas y dar noticia a las partes "de aquellas situaciones que pudieran dar base a una modificación o revocación del instituto".

Concluyó que “valorando en conjunto toda la información expuesta y la petición concreta de las partes, corresponde resolver el pedido en el sentido formulado, puesta adecuación legal de los motivos que informan”.

En el fallo el magistrado ordenó también el decomiso y destrucción del arma de fuego arma de fuego, larga, tipo escopeta, calibre 16, sin numeración informada, marca Saurio, que se encontraba secuestrada en la sede de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos.