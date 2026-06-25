Golpeó brutalmente a su perro en Cipolletti y la Policía tuvo que intervenir para rescatarlo

Ocurrió en el Barrio Obrero. El dueño atacó al animal después de que mordiera a un niño y las autoridades lo retiraron del lugar.

Personal de Protección Civil aseguró el traslado del animal para resguardarlo y evitar nuevos episodios de violencia. Foto. Gentileza.

Un grave episodio de maltrato animal generó indignación en Cipolletti, donde personal policial debió intervenir de urgencia para rescatar a un perro que había sido golpeado por su propio dueño.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 45° , que acudieron tras recibir una denuncia por violencia contra el animal en el Barrio Obrero A .

Cuando los uniformados llegaron al lugar, comenzaron a entrevistar a las personas involucradas para reconstruir lo ocurrido .

Durante el operativo, un hombre de 34 años reconoció haber golpeado al perro luego de que el animal mordiera a un niño del barrio.

Ante esa situación, la Policía activó inmediatamente el protocolo correspondiente y dio intervención a la Justicia para avanzar con las actuaciones.

Fiscalía tomó intervención y avanzó la denuncia

Además del accionar policial, se tomó declaración a la persona que realizó la denuncia penal por el hecho.

Desde la Fiscalía de turno se impartieron directivas para iniciar la investigación y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el episodio.

El caso quedó bajo análisis judicial mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Montaron un operativo para poner al perro a salvo

Con el objetivo de proteger al animal y evitar nuevos episodios de violencia, se coordinó un operativo conjunto con distintas áreas municipales.

Personal de Protección Civil llegó al lugar con una jaula especialmente acondicionada para garantizar un traslado seguro, mientras posteriormente intervino el equipo de Zoonosis.

Finalmente, el propietario accedió a realizar la entrega voluntaria del perro.

El animal quedó bajo resguardo municipal

Tras concretarse el procedimiento, el perro fue trasladado a dependencias municipales donde quedó bajo resguardo mientras continúa la investigación.

Desde la Policía de Río Negro destacaron que el rápido accionar permitió dar respuesta a una situación sensible para la comunidad y puso en evidencia el trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad, Justicia y organismos especializados para actuar ante casos de maltrato animal.