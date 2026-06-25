Acusan al conductor de un auto de embestir a un perro y arrastrarlo cientos de metros, hasta matarlo

El hecho, que recuerda el caso Estelita, ocurrió el fin de semana en Las Grutas. La policía encontró al sospechoso con su vehículo. La Fiscalía inició una investigación y dictó las primeras medidas.

El cuerpo del animal había quedado en la vía pública, en el acceso a Las Grutas.

La Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste acusará al conductor de un auto por atropellar a un perro y arrastrarlo cerca de 200 metros, hasta causarle la muerte. El incidente, que por su crueldad recuerda al caso Estelita, se registró el sábado por la noche en la ruta que conduce de San Antonio a Las Grutas .

El incidente causó una profunda indignación de la comunidad. Incluso por las redes sociales se dio a conocer su nombre y apellido, con su foto y también la de su rodado.

El acusado fue identificado oficialmente y en los próximos días se realizará la audiencia para formularle los cargos, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. Según trascendió, es un empleado del casino de la villa turística.

El ejemplar, que sería uno de los tantos sin dueño que deambulan por las calles, fue hallado sin vida en los primeros metros de la avenida Río Negro, en el acceso a la localidad.

La denuncia por el maltrato al perro

Un llamado telefónico recibido en la Comisaría 29 había alertado que el animal yacía en el lugar, y que se habría desprendido de un auto que lo había arrastrado. Al llegar al sitio los efectivos se encontraron con los restos del perro, en medio de una mancha de sangre que cubría el pavimento.

Horas más tarde el presunto responsable fue ubicado por los uniformados. Según consigna el sitio de Facebook Diario Popular San Antonio, lo encontraron en la zona de la Tercera Bajada. En tanto que su auto, un Ford color blanco, presentaba rastros compatibles con sangre y evidencias de haber sufrido un impacto reciente.

El hombre había manifestado que el animal se le habría cruzado de manera repentina a la altura del Aeroclub, a mitad de camino de ambas localidades, en cuyas proximidades hay un asentamiento donde abundan los canes sueltos. Aseguró que no lo había notado que lo iba arrastrando bajo el vehículo, consignó el mismo medio.

Comisaría 29 Las Grutas

La Fiscalía inició una investigación, en principio, por el delito de maltrato animal. En ese marco requirió la intervención del equipo del Gabinete de Criminalística, que se encargó de realizar los trabajos periciales en el rodado.

En tanto que también colaboró en el operativo personal del área de Zoonosis del municipio de San Antonio Oeste, quienes se encargaron de retirar el cuerpo del perro que, con una imagen macabra, había quedado a la vista de todos.

El caso Estelita

El brutal hecho de Las Grutas recuerda a lo sucedido con Estelita, la perra galga que en 2019 murió luego de que su dueño la atara con una soga al paragolpes de su auto y la arrastrara varios kilómetros por la Ruta 65, entre Cipolletti y Fernández Oro.

El conductor del auto, Jonathan Jara, fue condenado a 10 meses de prisión en suspenso (que no lo llevó tras las rejas) y el pago de una suma de 160 mil pesos. Una parte mayor del monto (130 mil) fue destinado a las ONG que ayudan a los animales, y los otros 30 mil como reparación simbólica para realizar una escultura o mural en memoria de Estelita, para concientizar a la sociedad. Además, le prohibieron la tenencia de animales no humanos, hasta tanto no realizara una capacitación en derecho animal.