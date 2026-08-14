Banco Patagonia celebra el Mes de las Infancias con imperdibles beneficios y cuotas en Río Negro
Banco Patagonia anunció promociones en librerías, jugueterías, productos gamer y artículos seleccionados en la tienda online.
Banco Patagonia invita a sus clientes, grandes y pequeños, a vivir un Mes de las Infancias con los mejores beneficios en Río Negro. Buscando siempre potenciar la experiencia del cliente, Banco Patagonia brinda los mejores descuentos y cuotas, para disfrutar unos días inolvidables entre toda la familia rionegrina.
Especial de librerías y jugueterías
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El 12-8: 30% de descuento, abonando con NFC Visa crédito Banco Patagonia. Tope $20.000.
Hasta el 31-8: 30% de descuento + 6 cuotas sin interés, con todas las tarjetas de crédito del Banco. Tope $30.000, comprando en: Relojería JK, Rio, Giro Didáctico Cipolletti, Tienda Mínima, Otra vuelta, Muebleart, Aquarela, Casa Sanchez, Tienda de Festejos, Jumbo, Juguetería Fantasía, Dulces Sueños y Nueve Lunas.
Paseo de compras
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Todos los jueves, en cada ciudad de Río Negro, en los paseos de compras, hasta un 25% de descuento + 3 cuotas sin interés, en Indumentaria de Niños y Juvenil, jugueterías y librerías adheridas, abonando con tarjeta de crédito y débito Visa.
Si el cliente cobra su salario con Banco Patagonia, recibe un 5% adicional.
Naldo (exclusivo Río Negro)
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12 cuotas sin interés + 10% de descuento. Sin tope, pagando con todas las tarjetas de Banco Patagonia.
Megatone (exclusivo Río Negro)
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12 cuotas sin interés, abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.
Cheeky y Open Sport
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Hasta 25% de descuento + 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito y débito de Banco Patagonia. Tope $15.000.
Si el cliente cobra su salario con Banco Patagonia, recibe un 5% adicional.
Cines y teatros (en toda la provincia)
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Todos los viernes de agosto, abonando con tarjetas de crédito y débito Visa de Banco Patagonia, 25% de descuento. Tope $15.000.
Tienda Club Patagonia
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Ingresá a www.clubpatagonia.com.ar), 18 cuotas sin interés en productos de gamer, PlayStation y notebooks.
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