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Banco Patagonia celebra el Mes de las Infancias con imperdibles beneficios y cuotas en Río Negro

Banco Patagonia anunció promociones en librerías, jugueterías, productos gamer y artículos seleccionados en la tienda online.

Banco Patagonia lanzó el Mes de las Infancias con imperdibles beneficios.

Banco Patagonia lanzó el Mes de las Infancias con imperdibles beneficios.

Banco Patagonia invita a sus clientes, grandes y pequeños, a vivir un Mes de las Infancias con los mejores beneficios en Río Negro. Buscando siempre potenciar la experiencia del cliente, Banco Patagonia brinda los mejores descuentos y cuotas, para disfrutar unos días inolvidables entre toda la familia rionegrina.

Especial de librerías y jugueterías

Te puede interesar...

  • El 12-8: 30% de descuento, abonando con NFC Visa crédito Banco Patagonia. Tope $20.000.

  • Hasta el 31-8: 30% de descuento + 6 cuotas sin interés, con todas las tarjetas de crédito del Banco. Tope $30.000, comprando en: Relojería JK, Rio, Giro Didáctico Cipolletti, Tienda Mínima, Otra vuelta, Muebleart, Aquarela, Casa Sanchez, Tienda de Festejos, Jumbo, Juguetería Fantasía, Dulces Sueños y Nueve Lunas.

Paseo de compras

  • Todos los jueves, en cada ciudad de Río Negro, en los paseos de compras, hasta un 25% de descuento + 3 cuotas sin interés, en Indumentaria de Niños y Juvenil, jugueterías y librerías adheridas, abonando con tarjeta de crédito y débito Visa.

  • Si el cliente cobra su salario con Banco Patagonia, recibe un 5% adicional.

Naldo (exclusivo Río Negro)

  • 12 cuotas sin interés + 10% de descuento. Sin tope, pagando con todas las tarjetas de Banco Patagonia.

Megatone (exclusivo Río Negro)

  • 12 cuotas sin interés, abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.

Cheeky y Open Sport

  • Hasta 25% de descuento + 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito y débito de Banco Patagonia. Tope $15.000.

  • Si el cliente cobra su salario con Banco Patagonia, recibe un 5% adicional.

Cines y teatros (en toda la provincia)

  • Todos los viernes de agosto, abonando con tarjetas de crédito y débito Visa de Banco Patagonia, 25% de descuento. Tope $15.000.

Tienda Club Patagonia

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