Nuevas reglas para el uso de celulares en Quirófanos de Río Negro.

El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto reglamentario de la Ley 5872 , que establece criterios claros para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles dentro de las áreas quirúrgicas de toda la provincia.

La regulación alcanza a hospitales públicos, clínicas y demás establecimientos que realicen intervenciones quirúrgicas, y apunta principalmente a proteger al paciente, reducir riesgos sanitarios y preservar las condiciones necesarias dentro de estos espacios.

La nueva normativa limita el uso personal de celulares durante las intervenciones y establece restricciones sobre llamadas, mensajes, redes sociales y registro de imágenes o sonidos que no tengan autorización.

Al mismo tiempo, reconoce que la tecnología también es una herramienta de trabajo. Por eso contempla su utilización cuando resulte necesaria para consultar información médica, acceder a protocolos, atender una situación de emergencia o comunicarse por cuestiones directamente relacionadas con la atención del paciente.

Los establecimientos deberán adecuar sus procedimientos internos para ordenar el ingreso, utilización, limpieza y desinfección de estos dispositivos.

Con esta reglamentación, Río Negro incorpora reglas comunes para todo el sistema sanitario y suma una nueva medida orientada a mejorar la seguridad y la calidad de atención.

Un antecendente como base de la nueva reglamentación

En febrero de este año, la Justicia de Río Negro condenó a Mauricio Javier Atencio Krause a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación especial de siete años y seis meses para ejercer la medicina por el delito de homicidio culposo de Valentín Nahitan Mercado Toledo. El deceso tuvo lugar durante una cirugía de hernia diafragmática, donde se demostró la negligencia del anestesiólogo, la utilización del celular durante la cirugía y falta de vigilancia de los signos vitales.

La condena impuesta es la que había solicitado la Fiscalía y la familia de Valentín. Además, habían pedido la inhabilitación especial para ejercer la medicina por el plazo de diez años y acompañó la querella. Por su parte, el defensor particular solicitó el mínimo penal previsto y que la inhabilitación sea para la medicina pediátrica. Pero el juez determinó la prohibición para ejercer la medicina por el plazo de siete años y medio.

Gentileza: ANR. La familia de Valentino celebró la condena en el Poder Judicial de General Roca.

El monitor que controlaba los signos vitales estaba apagado

A partir del análisis de las pruebas y los testimonios de profesionales de la salud al momento de intervención quirúrgica, el juez Stadler determinó que Krause actuó con negligencia y falta de profesionalismo. La sentencia destacó varios aspectos que demostraron los descuidos del anestesista, como la falta de vigilancia.

El profesional no realizó un control constante de la respiración de Valentín, ni de los signos vitales, una tarea que constituía su responsabilidad exclusiva. Además, la negligencia también quedó demostrada al detectar que el monitor que debía alertar sobre la falta de oxígeno estaba desenchufado, lo que derivó en la obstrucción prolongada de la respiración del paciente.

Krause utilizó su celular durante la cirugía

Los testigos de la cirugía detallaron que el médico utilizó su celular en varias ocasiones dentro del quirófano e incluso salió de la sala para buscar un cargador durante la cirugía. El juez concluyó que la muerte de Valentín pudo evitarse. El fallo estableció que el médico abandonó su rol de guardián de la vida del paciente en el quirófano.

Además de la inhabilitación para ejercer la medicina, Atencio Krause deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante tres años, entre las que se incluyen la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.