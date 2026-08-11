"Pagamos impuestos para tener rutas en condiciones": fuerte reclamo de Río Negro al Gobierno de Javier Milei

El ministro Agustín Ríos cuestionó que recursos del impuesto a los combustibles se destinen al equilibrio fiscal mientras las rutas nacionales se deterioran.

El Gobierno de Río Negro volvió a reclamarle a Nación por el estado de las rutas nacionales.

El Gobierno de Río Negro volvió a reclamarle a Nación por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y apuntó directamente contra el uso de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles .

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos , cuestionó las declaraciones del vocero presidencial, quien reconoció que parte de los fondos destinados al sistema vial son utilizados por el Gobierno Nacional para sostener el equilibrio fiscal .

“Los rionegrinos pagamos impuestos nacionales cada vez que cargamos combustible. Esos recursos tienen que volver en rutas en condiciones , no utilizarse para sostener el superávit fiscal nacional mientras las rutas se siguen deteriorando ”, sostuvo Ríos.

El funcionario consideró que la provincia no está reclamando algo extraordinario, sino que los recursos aportados por los ciudadanos tengan una respuesta concreta en infraestructura vial.

“Las rutas nacionales no tienen color político”

Ríos también buscó sacar el reclamo de la discusión partidaria y planteó que el mantenimiento de las rutas debería ser una responsabilidad de cualquier gobierno.

“Las rutas nacionales no tienen color político. Gobernar también es mantenerlas, sea quien sea el Presidente”, afirmó.

El ministro de Gobierno provincial, Agustín Ríos, habló sobre el estado de las rutas nacionales. Gobierno Río Negro

En ese sentido, sostuvo que pueden existir diferencias respecto de la administración del Estado o las prioridades económicas, pero garantizar rutas seguras debería estar por encima de cualquier disputa política.

El mal estado de las rutas también golpea a la economía

Para el ministro, el deterioro de la infraestructura vial no solamente representa un problema de seguridad para quienes circulan, sino que también tiene consecuencias directas sobre la economía rionegrina.

“Por nuestras rutas circulan familias, trabajadores, turistas y buena parte de nuestra producción”, señaló.

Y agregó que una ruta deteriorada implica más riesgos, mayores costos y menos posibilidades de desarrollo para las localidades de la provincia.

La Provincia reclama una mirada federal

Ríos cuestionó además lo que definió como una falta de “mirada verdaderamente federal” por parte del Gobierno Nacional.

Aseguró que Río Negro viene planteando desde hace tiempo la necesidad de encontrar soluciones frente al deterioro de las rutas nacionales y destacó que la Provincia continúa realizando gestiones pese a que se trata de infraestructura que no está bajo su responsabilidad.

“Desde la Provincia no nos quedamos esperando. Venimos reclamando, gestionando y buscando alternativas para hacernos cargo incluso de problemas que no generamos y que no son de nuestra competencia”, afirmó.

“Abandonar las rutas nacionales no resiste ninguna ideología”

El funcionario anticipó que Río Negro continuará reclamando soluciones para las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial.

Ríos aclaró que no cuestiona el objetivo del Gobierno Nacional de ordenar las cuentas públicas, pero marcó un límite respecto de cómo se alcanzan esas metas.

“No podemos aceptar que ese objetivo se alcance postergando responsabilidades básicas mientras los ciudadanos siguen pagando impuestos”, sostuvo.

Y cerró con una definición contundente: “El mantenimiento de las rutas tiene que ser una prioridad para cualquier Gobierno, sea del signo político que sea. Abandonar las rutas nacionales no resiste ninguna ideología”.