Este domingo 16 de agosto, el Aeroclub Allen abre sus puertas de par en par para celebrar un Día del Niño inolvidable, lleno de emoción, aviación y sorpresas en familia.

¡A volar en su día! El Aeroclub Allen regala 100 vuelos de bautismo este domingo.

La actividad que impulsa el Aercolub de Allen comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 18.30 hora en el predio ubicado en la zona de Bardas Norte, a unos 1.500 metros al norte de la ciudad de Allen. El plato fuerte de la jornada será el sorteo y regalo de 100 vuelos de bautismo para niños que nunca hayan subido a un avión.

Los propios socios del club donaron sus paseos y en un trabajo mancomunado con el Municipio local y escuelas locales, decenas de chicos cumplirán el sueño de desplegar alas por primera vez.

En declaraciones a medios locales el presidente de la institución, Marcelo Santo , expresó: "Queremos compartir el Día del Niño regalando 100 vuelos para chicos que nunca han volado. La idea es que sientan la magia de mirar el Valle y los pueblos desde arriba".

Cada paseo durará unos 15 minutos inolvidables, sobrevolando paisajes increíbles y llegando hasta las cercanías del río Negro. En cada aeronave viajará el piloto junto a tres pequeños tripulantes, asegurando una aventura compartida y llena de risas.

El domingo, 50 niños disfrutarán de volar sobre el Alto Valle gracias a una nueva actividad solidaria del Aeroclub de Allen. Gentileza

Un día de fiesta para las familias

No todo pasa en las alturas: en tierra firme habrá un clima festivo constante. Las familias podrán recorrer las instalaciones, conocer de cerca los aviones, sacarse fotos y conversar con los pilotos, mientras disfrutan de un rico chocolate caliente con facturas.

Para quienes deseen sumar a más integrantes o regalarle la experiencia a sus hijos fuera de los cupos gratuitos, el Aeroclub también ofrecerá paseos recreativos a un valor de $40.000 por niño.

Cabe destacar que lo recaudado mediante estos paseos permite al Aeroclub sostener sus actividades diarias y seguir formando pilotos en la región.

Los bomberos de Allen también agasajarán a los más chicos

Los Bomberos voluntarios de Allen se suman a un fin de semana de fesetjos en marco del día del niño. En sus redes sociales informaron que realizarán un recorrido desde las 14 horas para poder repartir cerca de tres mil bolsitas de golosinas.

Comenzarán en las ''60 Viviendas'' y continuarán hacia Doctor Velazco hasta Avenida Roca, Acceso Bilo, Barrio Patricio por Salvador Auday hasta Santa Cruz, Sáenz Peña a Primeros Pobladores, hasta calle Salta. Llegarán hasta Brentana, Plaza Ancla y retomarán a Martín Fierro.

También está previsto el ingreso al corazón del B° San Juan por Intendente Mariani, luego hasta el Centro Educativo Nivel Secundario 149, en las 150 Viviendas. Además, indicaron que irán hasta las ''78 viviendas'', Plan de la Fruta, luego a las ''42 Viviendas''.

Dentro de la caravana está incluído el barrio Malvinas y Vidriera. También pasarán por calle Chocón hasta Arroyo La Ventana (Plaza Che Guevara). Por último, estarán en las ''40 Viviendas'', retomando por Mascardi hasta Juan Manuel de Rosas, ingresando por Río Limay hasta Perito Moreno.