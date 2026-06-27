Tras la ayuda de Ginóbili, el pequeño gigante de 2,30 metros tiene nuevos motivos para sonreír

Su mamá Sol le contó a LM Cipolletti que están próximos a resolverle un problema clave. Cómo colaborar con la familia rionegrina.

Yamir, el pequeño gigante de Río Negro, en su tan visitada casa de Río Colorado.

Yamir, el joven de Río Colorado (Río Negro) que mide 2,30 metros , se convirtió en el centro de una enorme ola de solidaridad que unió al básquet grande con el esfuerzo de su comunidad. Tras la enorme repercusión de su historia, el mismísimo Manu Ginóbili le envió un valioso combo de indumentaria: zapatillas, un buzo y una campera de la Selección Argentina de Básquet , un gesto que le devolvió la sonrisa al adolescente.

Sin embargo, conseguir calzado para alguien que calza talle 60 es un desafío diario. Afortunadamente, las buenas noticias no se detienen para la familia rionegrina, ya que está cerca de recibir otros dos pares de calzado adaptados a su medida gracias a gestiones solidarias.

En diálogo con LM Cipolletti , Sol Ruppel, la mamá de Yamir, compartió con entusiasmo cómo se están movilizando para resolver la falta de calzado del joven:

“Su kinesiólogo está en contacto con una fábrica de Bahía Blanca y ya le están confeccionando el calzado a Yamir. Yo estoy en contacto con otra fábrica que es de Buenos Aires, así que si Dios quiere dentro de poco va a tener dos pares de calzado nuevitos, aparte del que le envió Manu Ginóbili”.

Manu Ginóbili y el pequeño gigante Manu conmovió a Yamir con su gran gesto. Todo Río Colorado se lo agradece.

Mejoras en el hogar y cómo colaborar

Este avance significa un alivio enorme para Yamir, el pequeño gigante cuyas opciones para conseguir zapatillas de su talle en el mercado convencional son prácticamente nulas.

Mientras el calzado está en camino, la familia también trabaja contrarreloj en el bienestar diario del joven. En su casa de siempre, avanza a paso firme la construcción de una pieza adaptada a sus 2,30 metros de altura, diseñada especialmente para que pueda moverse y descansar con la comodidad y dignidad que necesita.

Pequeño gigante Yamir, el pequeño gigante, junto a su hermana y en la plaza. Su mamá charló de todo con LMC.

Para quienes deseen sumarse y aportar un grano de arena con los gastos de la construcción y los tratamientos de Yamir, la familia mantiene abierta una cuenta solidaria.