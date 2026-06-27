Conmoción y dolor: Murió un hombre tras ser atropellado y abandonado en la calle

El asesino al volante continúa prófugo y las policía intenta encontrarlo. Gran indignación por la falta de humanidad del conductor.

El hombre permaneció internado en el hospital hasta su deceso.

Conmición y dolor en Río Negro . El hombre que permanecía internado en estado crítico tras ser atropellado y abandonado en la vía pública falleció este sábado a las en el Hospital Zonal de Bariloche.

Con este deceso, la causa judicial dio un giro drástico y las autoridades intensificaron los operativos para localizar al automovilista, quien continúa prófugo de la Justicia.

La víctima aún no fue identificada pero se supo que se trata de un hombre de entre 34 y 40 años de edad , quien no logró sobrevivir a las lesiones de extrema gravedad provocadas por el impacto. Desde su ingreso al centro de salud, permanecía con pronóstico reservado en la Unidad de Terapia Intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica. Pese a los esfuerzos del equipo médico del Hospital Zonal, se confirmó su fallecimiento pasado el mediodía.

La investigación cambia de rumbo y el sospechoso sigue libre

El trágico desenlace modificó la calificación legal del caso, que ahora se investiga como una muerte ocasionada por el impacto de un vehículo.

El hecho original ocurrió en la calle Vilcapugio, entre Ruiz Moreno y Sarmiento, lugar donde la víctima fue hallada inconsciente sobre la calzada tras ser embestida por un conductor que escapó sin brindar asistencia.

calle bariloche La zona donde ocurrió el siniestro fatal.

Peritos de Criminalística trabajaron en el lugar del hallazgo para recolectar evidencia y determinar la mecánica exacta del siniestro. Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron al medio local El Cordillerano que el sospechoso de atropellar y matar sigue prófugo, por lo que se ordenaron medidas de carácter urgente.

Efectivos policiales y la Fiscalía avanzan con el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Asimismo, se toman testimonios clave a vecinos y testigos para identificar el vehículo involucrado y dar con el paradero del responsable.