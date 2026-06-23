Despiden con dolor al taxista de Cipolletti que se descompuso en un partido de fútbol amateur y murió

"Imposible aliviar tanto dolor", aseguran tanto desde el sector donde trabajaba como quienes lo conocían del fulbito de los sábados en los torneos de la región.

Una de las últimas fotos que le tomaron en los torneos amateur de la zona.

"Aún no lo podemos creer ", aseguran sus compañeros de trabajo. "Supo ganarse el cariño y respeto de todos, no existen palabras suficientes para aliviar tanto dolor ", lamentan quienes compartían los picaditos de fútbol de los sábados en los torneos de la región .

La repentina muerte de Alejandro Valdez, el vecino de 53 años que se descompensó en un partido de fútbol del Don Pedro que se disputaba en la Isla Jordán y falleció en el Hospital local pese a los esfuerzos médicos llena de dolor a la ciudad . Y tantos sus compañeros de equipo como de trabajo, familiares y amigos lo despiden con profunda tristeza.

"Hoy nos toca despedir a un querido amigo y compañero de tantas jornadas de fútbol . Con profunda tristeza acompañamos a la familia de Alejandro Valdez , jugador de La Diez , un hombre que supo ganarse el cariño y el respeto de todos por su humildad, su calidad humana y su pasión por el fútbol", señaló el comunicado de Tercer Tiempo y la Liga de Veteranos , en su cuenta de facebook.

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"En estos momentos de dolor no existen palabras suficientes para aliviar la partida de un ser querido. Solo queremos hacer llegar nuestro más sincero abrazo y acompañamiento a toda su familia, amigos y seres queridos, deseándoles la fortaleza necesaria para afrontar esta irreparable pérdida. Alejandro dejará un recuerdo imborrable en cada compañero que compartió una cancha, una charla o un momento de amistad. Su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo", amplió la publicación, en una cálida despedida.

"Tu recuerdo seguirá acompañándonos en cada encuentro y en cada rincón donde ruede una pelota. La familia de Tercer Tiempo Cipolletti y la Liga de Fútbol de Veteranos acompañan con respeto y afecto a toda la familia Valdez en este difícil momento", finalizó.

También lo despiden desde el Torneo Don Pedro

Alejandro era tan apasionado por el fútbol que además jugaba en Alpatacos, elenco que integra la categoría +50 del torneo Don Pedro. Desde esa entidad también se hicieron eco de la triste noticia.

"Mensaje de la familia Alpatacos. Que en paz descanses Alejandro Valdez, tus compañeros y amigos lamentan tu perdida. Acompañamos a su familia en el dolor. Ademas agregan: Agradecer a los médicos y personal de salud que hicieron hasta lo imposible por reanimarlo. Nada que decir agradecidos de corazón. Nos sumamos a ellos en este momento", fue el mensaje que compartieron desde la organización.

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Rubén fue uno de los primeros en reaccinar al posteo y escribió: "No va hacer lo mismo entrar a la cancha y que ya no estés ahí, pero si estarás en nuestros corazones, recordándote el gran jugador y lo más importante lo excelente que fuistes como persona", lo elogió en el último adiós.

La inesperada noticia caló hondo entre quienes compartían tareas o se cruzaban con él en las esquinas de la ciudad a dirario. “Muchos compañeros lo vieron con su auto por la mañana y no entienden nada", señaló Charly, referente del gremio. "Con nosotros -por Radio Taxi- estuvo en la parada de la Mariano Moreno y cuando se fue a otra empresa siempre venía a saludar. Gran persona”, destacó, por su parte, Omar a este medio.

"Fui yo quien lo llevó a La Diez, en la Liga de Veteranos. La vez que no jugaba con Alpatacos en Don Pedro venía con Martín, otro muchacho a darnos una mano", lamentó el delegado del equipo. "El domingo fue el Día del Padre más triste para todos nosotros, él también era papá, muy duro todo", contó con evidente y lógica angustia.