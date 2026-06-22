Carne de caballo y de ñandú, los secuestros del fin de semana en una localidad rionegrina

Controles policiales realizados en la zona de Río Colorado arrojaron como resultado el hallazgo de carne equina y de un animal cuya caza no está permitida. Cuatro personas fueron demoradas por distintas infracciones.

Distintos cortes de carne de caballo eran transportados en una camioneta que fue interceptada en Río Colorado. Se trata de producto de la faena clandestina, informó la Policía.

Policías de la localidad de Río Colorado que realizaban controles en rutas de la región secuestraron armas de fuego, carne de caballo y de un ñandú en dos operativos efectuados durante el fin de semana.

El primero de ellos se produjo minutos antes de las 18 cuando personal de la Brigada Rural local que desarrollaba el “Plan Operacional Prevención y Seguridad Conjunto” efectivos de la Subcomisaría 70° de la Colonia Juliá y Echarren detectaron una camioneta que provenía de una zona rural con al área urbana.

El conductor del rodado, un hombre de 34 años que iba acompañado por su hermano de 33, intentó evadir el dispositivo policial, pero el rápido despliegue permitió detener la marcha de la Toyota Hilux en la que se desplazaban.

Subcomisaría Colonia Juliá y Echarren

Durante la inspección realizada con la colaboración de ambos ocupantes, los uniformados constataron que – en la caja de la camioneta – transportaban varios cortes de carne equina faenada clandestinamente, con un peso aproximado de 60 kilogramos.

Según se informó, el transporte de la mercadería se realizaba en infracción a la Ley Provincial N° 2534, debido a que el vehículo no se encontraba habilitado para ese fin, carecía de las condiciones sanitarias exigidas, y tampoco contaba con la documentación correspondiente para el traslado de productos cárnicos.

Como resultado del operativo, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió al decomiso e incineración de la carne secuestrada.

Cazadores clandestinos sosprendidos

Poco rato más tarde del mismo sábado, alrededor de las 19:50, efectivos de la Brigada Rural lograron detectar el transporte ilegal de carne de ñandú y secuestrar dos armas de fuego con municiones.

Ocurrió cuando los uniformados efectuaban tareas de prevención a la altura del kilómetro 861 de la Ruta Nacional 22. Fue entonces que procedieron a identificar una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un sujeto de 41 años de edad, quien viajaba acompañado por otro hombre de 66, ambos domiciliados en Río Colorado.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados constataron que en la parte trasera transportaban aproximadamente 25 kilogramos de carne de ñandú despostada y guardada en bolsas de nylon.

Ñandú secuestrado RC

La especie hallada no se encuentra entre las permitidas para la caza, configurándose una infracción a la Ley Provincial N° 5796 de Fauna Silvestre. Asimismo, se detectó el transporte de una carabina con mira telescópica y cinco municiones, una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores y diez municiones, además de un cuchillo con vaina de cuero y una linterna frontal.

La situación motivó que los ocupantes fueron trasladados a la sede de la Brigada Rural, donde se labraron las actuaciones correspondientes. Se procedió al decomiso de la carne de ñandú y al secuestro preventivo de las armas, municiones y demás elementos vinculados al hecho. Por disposición de la fiscal de turno se iniciaron actuaciones judiciales por presunta infracción a la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna.