Intentó pasar desapercibido en la noche, pero las cámaras lo atraparon

Un hombre caminaba con una escalera robada en plena madrugada, lo que nunca supo es que lo venían siguiendo con las cámaras de la Policía.

Las cámaras del 911 registraron al hombre caminando con una escalera robada en plena madrugada en El Bolsón.

Pensó que la oscuridad de la madrugada sería su mejor aliada. Caminaba despacio, con una escalera, intentando fundirse con el silencio de las calles vacías. Pero las cámaras del sistema 911 lo seguían paso a paso , registrando cada movimiento con una precisión que ninguna sombra puede ocultar.

La escena ocurrió en El Bolsón , en la intersección de las calles Sarmiento y Azcuénaga, cerca de las tres de la madrugada del viernes. Un operador del centro de monitoreo detectó a un hombre que se desplazaba por la vía pública con una escalera en su poder. La actitud del joven generó sospechas de inmediato y puso en marcha un operativo que terminó con su detención por hurto en grado de flagrancia .

Desde el centro de monitoreo, el operador de 911 RN Emergencias mantuvo la vigilancia mientras el sospechoso avanzaba en dirección oeste por la avenida Sarmiento. Cada cuadra recorrida quedó registrada. Cada giro, cada pausa, cada intento por alejarse del foco de las cámaras fue documentado en tiempo real, construyendo un seguimiento continuo que sería determinante para el procedimiento policial.

De manera simultánea, el personal del sistema de emergencias alertó a efectivos de la Comisaría 12° de El Bolsón, que se movilizaron de inmediato hacia el sector. Mientras los móviles avanzaban, los operadores continuaban aportando información precisa sobre la ubicación y los movimientos del hombre, funcionando como una guía en tiempo real para los uniformados que se desplazaban por las calles.

policia el bolson La Policía de El Bolsón demoró al joven y dispuso a la Justicia. (Foto: archivo)

Sin escalera, pero no sin testigos

Cuando las cámaras volvieron a ubicar al sospechoso instantes después, algo había cambiado: ya no llevaba la escalera consigo. Lejos de entorpecer el procedimiento, ese dato fue clave. Los operadores transmitieron la novedad a los efectivos policiales, quienes lograron interceptar al joven sobre la avenida Sarmiento y lo consultaron por el paradero del elemento.

El hombre de 24 años no tuvo más alternativa que señalar la esquina donde había dejado la escalera. Acompañado por los uniformados, se trasladó hasta el lugar indicado, donde el objeto fue hallado, secuestrado y sumado al expediente como evidencia. El intento por deshacerse del elemento no fue suficiente para borrar lo que las cámaras ya habían registrado.

El procedimiento concluyó con la recuperación del bien robado y con la demora del joven, quien quedó a disposición de la Justicia bajo una causa por hurto en grado de flagrancia. El caso quedó en manos de la dependencia policial local, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar el origen de la escalera y las circunstancias exactas del hecho.

Las cámaras del 911 RN Emergencias se consolidan así como una herramienta central en la prevención del delito en la provincia, con operadores que trabajan las 24 horas del día y que, incluso en la quietud de la madrugada, mantienen la vigilancia activa sobre las calles de cada ciudad.