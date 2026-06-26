Cierra comercio en pleno centro de Cipolletti y liquida todo en medio del fuerte desencanto

Ultimas semanas de un local de artículos para el hogar, bazar, regalería e indumentaria . La cruda reflexión de sus dueños sobre las razones del cierre.

La crisis económica y las nuevas tendencias de consumo se llevaron puesto otro comercio en pleno centro Cipolletti . Se trata de Karma , el bazar y regalería de Villegas y Roca que según adelantaron sus propietarios a LM Cipolletti bajará la persiana el 30 de julio y hasta entonces liquidará los artículos para el hogar, indumentaria, mochilas y el resto mercadería a mitad de precio .

“Cerramos porque los costos han subidos y las ventas están deprimidas, lo que le pasa a varios comerciantes de la ciudad. Yo tengo otros trabajos, no puedo atenderlo ni poner empleados”, confiesan, con evidente desencanto sus dueños: María Virginia y Marcelo .

Ya resignados con esta última apuesta que no resultó lo que esperaba, estos conocidos comerciantes locales se proponen ahora que al menos “la gente aprovecha a llevarse alguna pilcha, taza, lo que necesite, va a estar todo a mitad de precio. Vamos a hacer la liquidación por la tarde, desde las 17 a las 20”, anticipan mientras acomodan con cierta tristeza y nostalgia las cosas en un recinto que empieza a despedirse y se nota en el faltante de algunos productos.

Karma (1)

Honestos con su histórica clientela y con los vecinos en general aclaran que “vamos a vender la mercadería que queda, no es lo nuevo, no son modelos de última salida. Están hace tiempo, no tenemos todos los números ni los talles. El que igual tenga ganas de llevarse la mercadería, que se acerque, lo mismo en el caso de la parte de Deco y de Bazar, hay muchas tazas, set de desayunos, cosas para el hogar. Tiene una vidriera importante y pueden ver y elegir. Y lo que no vendemos, lo donamos a muchas instiuciones, como hemos hecho con jardines de infantes etc”.

En un momento particular, aportan para los interesados un dato no menor sobre la forma de pago: “La venta se hace en efectivo o a través de billeteras virtuales, QR o transferencias únicamente”.

Tristeza por el cierre, una cruda reflexión y la intimación de ARCA

Con más de 10 años de trayectoria comercial y distintos emprendimientos, lamentan los nuevos patrones de mercado y una competencia desleal ante la irrupción de las ventas por internet.

“Karma tiene 3 años pero nosotros estamos hace 10 años en el comercio, en herramientas, indumentaria y decoración. La situación nos ha sobrepasado, en este momento no es rentable tener un comercio”, sentencian desilusionados.

“Hasta que no haya cambios y condiciones de comercio más parejas para todos y no tanto desfasaje, respecto al mercado por internet, será difícil. Digo esto al margen de que hayan cambiado las costumbres de los consumidores, creo que se está perdiendo un poco la esencia de la compra en sí. No es lo mismo salir a hacer una compra que comprar desde el teléfono en el baño de tu casa. Yo solo compro cosas que son complicadas conseguir acá en Cipolletti, prefiero ir al negocio y hacer la compra. Una lástima que se pierda esto”, reflexionan.

Con el dolor a cuestas por una inversión que no funcionó, fueron más allá en su razonamiento: “Lástima porque se deja a mucha gente sin trabajo, en nuestro caso pudimos reubicarlos en otros negocios, pero otros colegas no tienen esa chance. Aparte no hay que olvidar que el 80 % de los sueldos de empleados estatales se pagan con ingresos brutos provinciales, así nos perjudicamos todos… Después no nos quejemos si no hay obras o no se hacen cosas en la provincia”.

El empujoncito final para el cierre

“Fuimos notificados por ARCA para hacer un pago de 20 millones de pesos en concepto de impuestos, así que apretados y estrangulados quedamos. Te dejan sin muchas opciones, sabiendo que el momento es pésimo ni contamos con recursos”, concluyeron sobre una complicación adicional que refleja la crisis terminal del negocio.

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Y sí, la compleja situación actual es un verdadero Karma, como el nombre del local que cierra, para muchos comerciantes y emprendedores.