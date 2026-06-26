Activaron protocolo de búsqueda por la desaparición de una joven de 16 años

El Ministerio Público Fiscal activó en las últimas horas el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de una adolescente de 16 años en el Alto Valle . Se trata de Milagro Morena Candia , cuya ausencia encendió la alerta entre las autoridades y motivó la difusión de sus datos para lograr ubicarla lo antes posible.

Desde el organismo judicial se indicó que la joven presenta contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros y tiene cabello castaño largo, a la altura de los hombros. Además, como rasgo distintivo, utiliza lentes recetados. Estos detalles fueron difundidos con el objetivo de facilitar su identificación por parte de la comunidad.

La activación del protocolo implica la intervención coordinada de distintas áreas policiales y judiciales, así como la difusión pública de la información disponible. En este tipo de casos, las primeras horas resultan clave, por lo que se solicita a la población mantenerse atenta ante cualquier dato que pueda resultar relevante.

BUSQUEDA MILAGROS MORENA CANDIA

Pedido de colaboración a la comunidad

Las autoridades hicieron especial hincapié en la importancia de la colaboración para avanzar en la búsqueda. En ese sentido, remarcaron que cualquier persona que haya visto a la adolescente o cuente con información que permita ubicarla debe comunicarse de manera inmediata con los canales oficiales.

Se encuentra habilitada la línea de emergencias 911 para recibir datos, así como la posibilidad de acercarse a la comisaría más cercana. También se dispuso un número de contacto directo con la fiscalía de General Roca: (0298) 15 4231271.

El Ministerio Público Fiscal recordó que toda información, por más mínima que parezca, puede resultar determinante para avanzar en la investigación y dar con el paradero de la joven.

Policía General Roca Para aportar información, solicitan contactarse al 911 o a la comisaría más cercana de General Roca.

Cómo funciona el protocolo de búsqueda

La activación del protocolo de búsqueda de personas implica una serie de medidas urgentes destinadas a localizar a quien se encuentra desaparecido. Entre ellas, se incluyen la difusión de datos personales, la intervención de fuerzas de seguridad y la articulación con distintas instituciones.

Además, se llevan adelante tareas de rastrillaje, análisis de cámaras de seguridad y recolección de testimonios que permitan reconstruir los últimos movimientos de la persona buscada. Este procedimiento se activa especialmente cuando se trata de menores de edad, debido a la vulnerabilidad que implica su situación.

hombre encontrado paso cordoba era de cipolletti Un hombre reportado como desaparecido en Cipolletti fue encontrado en Paso Córdoba.

Esta semana, otro reporte de desaparición en Cipolletti

Durante la madrugada de este jueves, efectivos del Destacamento de Seguridad Vial Paso Córdoba localizaron a un hombre de 54 años oriundo de Cipolletti que era intensamente buscado tras una denuncia por desaparición radicada el día anterior.

El procedimiento se inició cuando el Comando Regional alertó sobre la presencia de una persona caminando por la Ruta Provincial N.º 6, en cercanías del Mirador Tres Cruces. De inmediato, personal policial se dirigió al lugar y, al llegar a la altura del kilómetro 125, en el sector conocido como “El Camarón”, encontraron al hombre.

Según informaron fuentes policiales, el propio individuo manifestó que se dirigía a pie hacia la localidad de El Cuy. Tras la verificación de sus datos, se confirmó que tenía un pedido de ubicación vigente, lo que permitió avanzar con el protocolo correspondiente.

El hombre también indicó haber sufrido una caída desde un barranco ubicado junto a la ruta antes de ser hallado, por lo que se solicitó la intervención de una ambulancia del SIARME. Tras ser evaluado por personal de salud, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad.

Posteriormente, una comisión policial de la Comisaría 24º de Cipolletti —donde se había radicado la denuncia— arribó al lugar y trasladó al hombre a la ciudad, concretando así el reencuentro con sus familiares y dando cierre exitoso al operativo.