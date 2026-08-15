Enzo Fullone: "Vamos camino a ser el Congreso más reformista de la historia"

El senador expuso ante AmCham el plan vial nacional y adelantó definiciones sobre la disputa entre Nación y la provincia.

El Senador Nacional expuso en Amcham el plan vial para el país y Río Negro.

El senador nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Enzo Fullone , participó de una disertación organizada por AmCham donde detalló las iniciativas que impulsa el Congreso para acelerar las inversiones en infraestructura vial en todo el país. El legislador explicó que el Gobierno nacional avanza en un profundo reordenamiento de Vialidad Nacional .

Según precisó Fullone, antes de que finalice el año unos 9.000 kilómetros de rutas quedarán bajo potestad privada, mientras que otros 6.000 kilómetros serán licitados o transferidos a la administración de las provincias. Se trata de un esquema que busca destrabar obras postergadas durante años por falta de financiamiento estatal.

El senador se refirió puntualmente a la situación de las rutas nacionales 22 y 151 , consideradas estratégicas para la producción frutícola, la actividad energética y el turismo de la región . Ambas trazas figuran entre las que podrían ser concesionadas al capital privado en los próximos meses.

Fullone remarcó, sin embargo, que ese proceso depende directamente de la evolución de la macroeconomía y de la disponibilidad de crédito en el mercado internacional. Sobre la negociación que mantienen Nación y Río Negro por la jurisdicción de ambas rutas, sostuvo que existe "prácticamente un punto de encuentro" entre las partes.

El senador evitó dar precisiones sobre plazos concretos, aunque señaló que restan resolver algunos detalles contractuales antes de formalizar el traspaso o la eventual concesión. La definición final, indicó, será clave para destrabar obras de repavimentación y ensanche reclamadas históricamente por productores y municipios de la región.

Un proyecto para destrabar contratos

En el plano legislativo, Fullone destacó un proyecto presentado por su bloque que busca agilizar el cierre de más de 700 contratos viales que permanecen abiertos desde hace años en distintos puntos del país. La iniciativa apunta a liberar esas trazas para habilitar nuevas inversiones.

Además, el senador anticipó que trabaja junto a su equipo técnico en una nueva herramienta legislativa para ampliar el universo de rutas susceptibles de recibir inversión privada. El proyecto contempla beneficios impositivos inspirados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI.

El pulso legislativo hacia diciembre

Consultado por el escenario político en el Congreso, Fullone aseguró que el oficialismo mantiene "el mismo ímpetu del primer día" y que el objetivo central del bloque es "tratar de ser el Congreso más reformista de la historia" en materia de reformas estructurales.

El senador remarcó que La Libertad Avanza necesita construir consensos sólidos con sus aliados para alcanzar las mayorías legislativas necesarias en ambas cámaras. Sin ese acompañamiento, explicó, resulta imposible avanzar con las reformas de fondo que impulsa el Gobierno nacional.

Por último, Fullone anticipó que el oficialismo buscará retomar las sesiones ordinarias antes de que finalice el mes en curso. El objetivo, según indicó, es sostener el ritmo de trabajo parlamentario hasta diciembre, cuando se cierra formalmente el actual período de sesiones.