Una mamá logró viajar al exterior con su hija sin la autorización del padre: cómo hizo

La mujer rionegrina tenía planeado vacacionar con su hija en Chile, pero para cruzar la frontera necesitaba la autorización del padre. ¿Qué decidió hacer?

Una niña del Alto Valle podrá viajar al exterior con su mamá sin la autorización del padre.

Una niña de General Roca podrá viajar al exterior junto a su madre sin necesidad de la autorización paterna, luego de que la Justicia de Familia resolviera suplir el consentimiento que el padre nunca otorgó pese a estar notificado del reclamo.

Según relató la madre en la presentación judicial, el contacto entre la chica y su papá se cortó cuando ella era muy pequeña. Desde ese momento, el hombre no volvió a verla ni mostró interés alguno en sostener el vínculo con su hija.

La mujer tenía planeado viajar con la nena a Chile durante las vacaciones de verano , pero la salida del país requería el permiso expreso del padre . La ausencia de diálogo entre ambos adultos hacía imposible tramitar esa autorización de forma voluntaria y directa.

Frente a ese escenario, la madre decidió buscar una solución de fondo que le permitiera organizar futuros viajes recreativos sin depender, cada vez, de localizar al padre y esperar su firma para poder salir del territorio argentino.

La vía judicial como salida

La mujer inició una acción judicial para obtener una autorización supletoria, el mecanismo previsto por la ley cuando uno de los progenitores no presta su consentimiento. El expediente quedó radicado en el fuero de Familia de Roca para su análisis.

En su presentación, explicó que años atrás había acordado con el padre, mediante una mediación, un régimen de contacto y una cuota alimentaria para la niña. Afirmó que ninguno de esos dos compromisos se cumplió con el paso del tiempo.

También indicó que existe un trámite en curso para ejecutar la deuda alimentaria acumulada y que se iniciaron gestiones adicionales vinculadas al pago de esa cuota por parte de la abuela paterna de la nena.

Notificado, pero ausente en el expediente

El padre fue debidamente notificado del reclamo judicial, pero optó por no presentarse en el expediente ni ejercer su derecho de defensa. Esa conducta resultó determinante al momento de que la jueza evaluara la situación planteada.

El fallo tuvo en cuenta, además, antecedentes de otra causa vinculada entre las mismas partes, en la que también se habían cursado distintas notificaciones sin que el hombre manifestara interés en participar del proceso.

Qué dice la ley sobre estos casos

La sentencia recordó que el Código Civil y Comercial exige el consentimiento de ambos progenitores para autorizar la salida del país de una persona menor de edad, como resguardo frente a eventuales traslados no consentidos.

Sin embargo, cuando existe una negativa expresa o una dificultad real para obtener ese consentimiento, la normativa habilita la intervención judicial. El juez puede entonces suplir la autorización tras evaluar las circunstancias particulares y el interés superior de la niña.

Para la jueza, la ausencia y el desinterés del padre no podían transformarse en un obstáculo permanente para que la niña accediera a viajes, salidas recreativas y experiencias compartidas junto a su madre.

La resolución señaló también que conocer nuevos lugares y realizar viajes al exterior constituye una actividad beneficiosa para el desarrollo de la niña. La decisión contó, además, con el dictamen favorable de la Defensora de Menores e Incapaces.

Alcances y límites de la autorización

La autorización otorgada tendrá vigencia hasta que la niña alcance la mayoría de edad, lo que evitará a la madre tener que renovar el trámite judicial cada vez que planifique un nuevo viaje al exterior.

De todos modos, la sentencia fijó un límite: el permiso no habilita a modificar el centro de vida de la niña ni autoriza su radicación permanente fuera del territorio argentino.