La curiosa medida que busca vaciar un depósito de vehículos retenidos por infracciones de tránsito

Los propietarios de vehículos secuestrados por infracciones de tránsito, ahora podrán acceder a una eximición del 100% de la tasa de permanencia.

La medida aprobada por el Concejo Deliberante, busca liberar el depósito judicial de vehículos secuestrados.

Una medida poco habitual busca resolver un problema que se repite después de los controles de tránsito : vehículos retenidos que permanecen durante semanas, meses o años en depósitos municipales, mientras sus propietarios acumulan costos adicionales.

La particularidad es que, para incentivar el retiro de esos rodados, se decidió eliminar temporalmente una parte de la deuda generada justamente por el tiempo que permanecieron bajo resguardo oficial.

La iniciativa fue aprobada en Villa Regina , donde el Concejo Deliberante estableció una eximición total de la tasa de permanencia para quienes completen los trámites necesarios y retiren sus vehículos del Parque Judicial .

Una tasa que dejará de cobrarse

El beneficio fue establecido mediante la Ordenanza 064/2026, aprobada recientemente por los concejales, y alcanza a automóviles y motocicletas que hayan sido retenidos durante operativos de control por infracciones a la Ley de Tránsito.

La normativa dispone que los propietarios podrán acceder a una eximición del 100% del costo de estadía generado durante el período en que sus vehículos permanecieron dentro del predio municipal destinado al resguardo.

La decisión apunta a reducir la cantidad de rodados acumulados en el Parque Judicial, ya que el paso del tiempo puede convertirse en un obstáculo adicional para quienes buscan recuperar sus vehículos después de una infracción.

Hasta ahora, los conductores debían cumplir con las exigencias establecidas en el acta correspondiente, abonar las multas y presentar la documentación requerida, pero también afrontar la tasa generada por la permanencia.

El Concejo Deliberante de Villa Regina aprobó la medida hasta febrero de 2027.

El curioso incentivo para retirar los vehículos

Lo llamativo de la medida es que el municipio decidió resignar precisamente el cobro que se genera mientras un vehículo permanece retenido, con el objetivo de acelerar su salida del depósito.

La lógica detrás de la norma es que facilitar el retiro permitiría disminuir la cantidad de automóviles y motocicletas acumulados, liberar espacio disponible y evitar que nuevas retenciones incrementen el volumen almacenado.

De esta manera, quienes tengan un vehículo retenido podrán iniciar los procedimientos correspondientes sin que el costo de estadía acumulado se convierta en una obligación adicional para concretar la recuperación.

La medida, sin embargo, no significa que las infracciones queden sin consecuencias. La ordenanza establece específicamente que la eximición alcanza únicamente a la tasa municipal vinculada con la permanencia del rodado.

Qué deben pagar los propietarios

Los responsables de los vehículos deberán continuar cumpliendo con las obligaciones derivadas de la infracción que originó la retención, incluyendo el pago de las multas que correspondan y la presentación de la documentación exigida.

Por lo tanto, la medida no elimina las sanciones de tránsito ni modifica los procedimientos necesarios para recuperar un automóvil o una motocicleta retenida durante un operativo de control.

El beneficio funciona exclusivamente como una reducción del costo acumulado por la estadía en el Parque Judicial. La intención es que esa deuda no termine desalentando a los propietarios que quieran completar el trámite.

Hasta cuándo estará vigente

La eximición tendrá carácter temporal. De acuerdo con la Ordenanza 064/2026, los propietarios podrán acceder al beneficio hasta el 28 de febrero de 2027, siempre que realicen los trámites necesarios para recuperar sus vehículos.

El período establecido busca generar una ventana concreta para ordenar la situación de los rodados que actualmente permanecen bajo resguardo y favorecer su retiro durante los próximos meses.

El predio donde permanecen los vehículos está ubicado sobre calle Dino Gáspari, en inmediaciones de la Aduana, y funciona como espacio de resguardo para los rodados retenidos por distintas infracciones.