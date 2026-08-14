Crece la polémica por los Motorhome en la calle: ¿Qué pasó con el que desapareció de repente?

Indignados, los vecinos presentaron sus quejas en las Juntas Vecinales y el municipio. Cuáles son los reclamos puntuales y qué ocurrió con uno de los vehículos.

Hacen reír y llorar, al mismo tiempo, los Motorhome en Río Negro . Es que así como para muchos vecinos son sinónimos de viajes, despeje y placer, para otros se convierten en un dolor de cabeza. De hecho, la presencia de dos de ellos estacionados por largos períodos en la vía pública de Viedma encendió la alarma y la indignación entre los habitantes de la capital provincial.

La acumulación de mugre, los riesgos para la seguridad vial y el malestar barrial han llevado a que las quejas lleguen tanto a las juntas vecinales como al mismísimo municipio.

Uno de los casos más sonados ocurrió en la intersección céntrica de las calles Guido y Gallardo , a pocos metros de la costanera del río Negro. Durante meses, un pesado motorhome permaneció estacionado de forma irregular en una esquina estratégica, obstruyendo por completo, según las denuncias, la visibilidad de peatones y automovilistas.

Para verificar si transitaban vehículos por la calle Guido, los transeúntes se veían obligados a bajarse a la calzada, con el inminente riesgo de sufrir un choque o atropello. Ante la constante presión mediática y de los vecinos, se dio intervención al Juzgado Administrativo de Faltas (JAF).

Finalmente, tras la difusión del conflicto en los medios locales como Noticias Net, el rodado fue removido de manera voluntaria por su propietario antes de que el municipio realizara el acarreo formal. Sin embargo, según confirmó el director de Tránsito municipal, Osvaldo Pereyra, el dueño del vehículo acumula cinco multas que deberá saldar.

Reclamos en el barrio: suciedad y abandono

La resolución del caso céntrico motivó a que habitantes de otros sectores de la ciudad visibilizaran problemas similares. En la calle La Pampa al 100, en el barrio Santa Clara, los residentes denunciaron la presencia de un rodado abandonado desde enero.

A la molestia por la ocupación prolongada del espacio público se le suma una grave situación sanitaria: en la vereda que rodea al Motorhome se está acumulando basura, maleza y desperdicios, lo que dificulta seriamente el paso peatonal.

Pese a las reiteradas presentaciones ante la junta vecinal y los reclamos girados a la Municipalidad, el vehículo continúa en el lugar y los vecinos exigen con urgencia la limpieza del sector y el retiro definitivo de la unidad.